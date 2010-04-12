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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5294529552965297

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 799
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:01

  ЛАД написав:И вопрос к модераторам.
Последнее время на электронку приходили сообщения об удалении постов. Теперь это отменили?


Вас специально провоцируют, и пытаются демотивировать и выставить не в том свете. Не поддавайтесь.
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:14

  Перес де Куэльяр написав:ЛАД Яке ж Ви брехло,самі спровокували своім дописом ,підняли цю тему ,а тепер просите Модераторів видалити мою відповідь Вам?.Ви впали в моіх очах нижче плінтуса. Валютный рынок в контексте


А Вам, Перес, я тоже прямым текстом напишу: Вы занимаетесь здесь сознательным провоцированием оппонентов. Причем не в первый раз. При этом опускаетесь до оскорблений и порой откровенного хамства.
Вы думаете, этого никто не видит?
Могу повторить текст на украинском, если надо. Но я привык на русском писать.

Взгляды ЛАДа не разделяю, более того, считаю, что он неправ. Но Ваши методы ... дурно пахнут.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:26

Искатель
Перес уже давно у меня в игноре.
Честно говоря, думаю, что он как-то связан с модераторами. Уж слишком многое ему спускает ДС на своей ветке. Другого бы в бане за то же самое замариновал.
antey1969
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  #<1 ... 5294529552965297
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