Вас специально провоцируют, и пытаются демотивировать и выставить не в том свете. Не поддавайтесь.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:01
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:14
А Вам, Перес, я тоже прямым текстом напишу: Вы занимаетесь здесь сознательным провоцированием оппонентов. Причем не в первый раз. При этом опускаетесь до оскорблений и порой откровенного хамства.
Вы думаете, этого никто не видит?
Могу повторить текст на украинском, если надо. Но я привык на русском писать.
Взгляды ЛАДа не разделяю, более того, считаю, что он неправ. Но Ваши методы ... дурно пахнут.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:26
Искатель
Перес уже давно у меня в игноре.
Честно говоря, думаю, что он как-то связан с модераторами. Уж слишком многое ему спускает ДС на своей ветке. Другого бы в бане за то же самое замариновал.
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