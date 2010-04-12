Додано: Нед 01 лип, 2018 11:42

В чём вижу в Украине признаки очередного кризиса:

1) на каждом столбе массовые объявления про выдачу потребительских кредитов без предъявления справки о доходах ;

2) когда захожу в магазины бытовой электротехники, возникает мысль: а чтро, недорого (4К 43" телевизор за 10 тыс. грн, холодильники огромны по 7 тыс. грн. Мысль одна: всё это я играючи могу купить, хотя на всё и так рассрочки до 6 месяцев (на всё!). И это мысль возникает у меня (рядового украинца).

Думаю: такое "счастье" долго не продержится.

Я себя помню: как только появляются мысли о том, "а что всё недорого" , так сразу девальвация.

Думаю, после выборов в 2019 году обвал будет гривны всё таки т.е. новое дно 30 грн.

Если в чём-то согласны со мной, плюсуйте. Мне важна обратная связь с вами.