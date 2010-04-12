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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52955296529752985299>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:01

  ЛАД написав:И вопрос к модераторам.
Последнее время на электронку приходили сообщения об удалении постов. Теперь это отменили?


Вас специально провоцируют, и пытаются демотивировать и выставить не в том свете. Не поддавайтесь.
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:14

  Перес де Куэльяр написав:ЛАД Яке ж Ви брехло,самі спровокували своім дописом ,підняли цю тему ,а тепер просите Модераторів видалити мою відповідь Вам?.Ви впали в моіх очах нижче плінтуса. Валютный рынок в контексте


А Вам, Перес, я тоже прямым текстом напишу: Вы занимаетесь здесь сознательным провоцированием оппонентов. Причем не в первый раз. При этом опускаетесь до оскорблений и порой откровенного хамства.
Вы думаете, этого никто не видит?
Могу повторить текст на украинском, если надо. Но я привык на русском писать.

Взгляды ЛАДа не разделяю, более того, считаю, что он неправ. Но Ваши методы ... дурно пахнут.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:26

Искатель
Перес уже давно у меня в игноре.
Честно говоря, думаю, что он как-то связан с модераторами. Уж слишком многое ему спускает ДС на своей ветке. Другого бы в бане за то же самое замариновал.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:29

Re: Валютный рынок в контексте

Что-то у вас здесь не по теме пошло)
По теме - хорошо падаем, мне нравится :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:30

tea
Возможно, я неверно воспринимаю зелёный смайлик - у меня он ассоциируется с "позеленел от злости". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:33

  Alex2006 написав:Что-то у вас здесь не по теме пошло)
По теме - хорошо падаем, мне нравится :)


Вам хорошо , а здесь на перифирии бакс по 26,40 на откуп :(
В понедельни вверх на МБ а после как папа нальёт страждущим, то вниз к среде?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:42

Re: Валютный рынок в контексте

В чём вижу в Украине признаки очередного кризиса:
1) на каждом столбе массовые объявления про выдачу потребительских кредитов без предъявления справки о доходах ;
2) когда захожу в магазины бытовой электротехники, возникает мысль: а чтро, недорого (4К 43" телевизор за 10 тыс. грн, холодильники огромны по 7 тыс. грн. Мысль одна: всё это я играючи могу купить, хотя на всё и так рассрочки до 6 месяцев (на всё!). И это мысль возникает у меня (рядового украинца).
Думаю: такое "счастье" долго не продержится.
Я себя помню: как только появляются мысли о том, "а что всё недорого" , так сразу девальвация.
Думаю, после выборов в 2019 году обвал будет гривны всё таки т.е. новое дно 30 грн.
Если в чём-то согласны со мной, плюсуйте. Мне важна обратная связь с вами.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:48

  Alex2006 написав:По теме - хорошо падаем, :)

Так.Довгі вихідні даються взнаки.
Зараз деякі київські обмінки декларують продаж по 26.10 і нижче.
Не виключаю,що це - найнижчі готівкові курси в Києві у липні.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:51

"Хорошо падаем" - это сильно сказано.
Но Харьков сегодня слегка снизился, особенно приём.
Вчерашний мой пост:
Гагарин - 26,18/26,25, вообще 26,16-19/26,22-25.

Сегодня гагарин выходной, а вообще 26,12-16/26,20-23.
Длинные выходные, у народа не хватает денег на такой длинный загул. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:56

Повторю свой пост от 27.06:
дядя Caша

В-четвертых, не исключено, что в достаточно сдержанном «зеленом» ралли на межбанке принимали участие нерезиденты, покидавшие наш рынок, следуя общемировой тенденции, согласно которой emerging markets лишаются инвестора с Запада.


ДС, с общей ситуацией на emerging markets согласен.
Но в условиях Украины есть сомнения. Какие инвесторы будут уходить от нас?
В ОВГЗ у нас копейки иностранных инвестиций при некоторых сомнениях в их иностранности. :)
Инвестиции в промышленность, с/х, банк. систему от нас никуда не денутся - кто хотел, уже ушёл.
Кто ещё может уйти из Украины?

Как-то он проскочил без внимания.
Может, кто разъяснит?
Существенны ли для нас риски "ухода инвесторов с emerging markets"?
ЛАД
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