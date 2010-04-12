Вас специально провоцируют, и пытаются демотивировать и выставить не в том свете. Не поддавайтесь.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:01
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:14
А Вам, Перес, я тоже прямым текстом напишу: Вы занимаетесь здесь сознательным провоцированием оппонентов. Причем не в первый раз. При этом опускаетесь до оскорблений и порой откровенного хамства.
Вы думаете, этого никто не видит?
Могу повторить текст на украинском, если надо. Но я привык на русском писать.
Взгляды ЛАДа не разделяю, более того, считаю, что он неправ. Но Ваши методы ... дурно пахнут.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:26
Искатель
Перес уже давно у меня в игноре.
Честно говоря, думаю, что он как-то связан с модераторами. Уж слишком многое ему спускает ДС на своей ветке. Другого бы в бане за то же самое замариновал.
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:29
Re: Валютный рынок в контексте
Что-то у вас здесь не по теме пошло)
По теме - хорошо падаем, мне нравится
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:30
tea
Возможно, я неверно воспринимаю зелёный смайлик - у меня он ассоциируется с "позеленел от злости".
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:33
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:42
Re: Валютный рынок в контексте
В чём вижу в Украине признаки очередного кризиса:
1) на каждом столбе массовые объявления про выдачу потребительских кредитов без предъявления справки о доходах ;
2) когда захожу в магазины бытовой электротехники, возникает мысль: а чтро, недорого (4К 43" телевизор за 10 тыс. грн, холодильники огромны по 7 тыс. грн. Мысль одна: всё это я играючи могу купить, хотя на всё и так рассрочки до 6 месяцев (на всё!). И это мысль возникает у меня (рядового украинца).
Думаю: такое "счастье" долго не продержится.
Я себя помню: как только появляются мысли о том, "а что всё недорого" , так сразу девальвация.
Думаю, после выборов в 2019 году обвал будет гривны всё таки т.е. новое дно 30 грн.
Если в чём-то согласны со мной, плюсуйте. Мне важна обратная связь с вами.
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:48
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:51
"Хорошо падаем" - это сильно сказано.
Но Харьков сегодня слегка снизился, особенно приём.
Вчерашний мой пост:
Сегодня гагарин выходной, а вообще 26,12-16/26,20-23.
Длинные выходные, у народа не хватает денег на такой длинный загул.
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:56
Повторю свой пост от 27.06:
Как-то он проскочил без внимания.
Может, кто разъяснит?
Существенны ли для нас риски "ухода инвесторов с emerging markets"?
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