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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5296529752985299>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:08

... тернистий шлях підприємця!)))

....цікаво, чи є тут такі "торгаші", як Я? :D ..... - хотів запитати, як ви сприймаєте, коли у вас каса на моменті 200грн, а до вас заходить мурло, яке "просто дивиться", або питає якусь дрібну хрінь...... а в прозорому кульку тримає товару(таким, як торгуєте ви) на вскидку на 1 000гр. купленого в іншому місці?! :twisted:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:11

  ЛАД написав:Повторю свой пост от 27.06:
дядя Caша

В-четвертых, не исключено, что в достаточно сдержанном «зеленом» ралли на межбанке принимали участие нерезиденты, покидавшие наш рынок, следуя общемировой тенденции, согласно которой emerging markets лишаются инвестора с Запада.


ДС, с общей ситуацией на emerging markets согласен.
Но в условиях Украины есть сомнения. Какие инвесторы будут уходить от нас?
В ОВГЗ у нас копейки иностранных инвестиций при некоторых сомнениях в их иностранности. :)
Инвестиции в промышленность, с/х, банк. систему от нас никуда не денутся - кто хотел, уже ушёл.
Кто ещё может уйти из Украины?

Как-то он проскочил без внимания.
Может, кто разъяснит?
Существенны ли для нас риски "ухода инвесторов с emerging markets"?


Опасно даже не столько то, что уйдут. Сколько то, что больше могут не прийти.
И насчет инвестиций в промышленность и т.п. - Вы очень сильно ошибаетесь, что они не могут уйти.
Наглядный пример - распродажа иностранцами (причем, далеко не только русскими, у которых выхода нет) своих банковских "дочек". Уже хотят продать даже в минус, вот только покупателей нет. И это на самые лакомые кусочки - банки.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:12

Re: Валютный рынок в контексте

Учитывая предвыборный год кредитов Украине тоже никто не даст. В такой ситуации могут быть очень большие проблемы с погашением внешнего долга: нам нужно выплатить в этом году $7,4 млрд и еще почти по $8 млрд в 2019 и 2020 годах. Такие суммы грозят не только "съесть" весь наш золотовалютный запас, но и являются прямой угрозой дефолта страны", - говорит Скаршевский.
http://nk.org.ua/ekonomika/devalvatsiya ... nyi-131822
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 01 лип, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:14

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Я старался, накопал массу полезной инфы, поделился с вами ею, а вы забыли плюсануть. Пропадает мотивация.

Молодець, це правильно, такі люди потрібні на форумі. Я плюсувати також почну (до речі аналітику яку я викладаю Ви ЧОМУСЬ не плюсуєте, але вимагаєте це від інших - когнитивний дисонанс?), але після того як навчитеся вставляти картинкі на форум, так, щоб їх було видно повністю, а не десяту чи третину частки. Це просто : ставите галочку в "змінити розмір картинки" і повзунком редагуєте так, щоб вона повністю помістилась на сторінці. Не ображайтесь на те, що хтось Вам не поставив плюс, де Ви прогнозуєте ситуацію, бо не всі згодні з Вашим прогнозом, бо він слабо, або зовсім не аргументований аналітикою. Тобто Вам є куди рости на форумі. А в цілому, Ви мене ВЖЕ тішите, бо перейшли від постійного ниття та самобичування до спроби думати та аналізувати, це правильно, це своєрідний саморозвиток, наступний етап - вивчення англійської та читання англомовних інтернетвидавництв на економічні теми. Це вже буде достойний рівень. Удачі!
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:21

  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:Я старался, накопал массу полезной инфы, поделился с вами ею, а вы забыли плюсануть. Пропадает мотивация.

ставите галочку в "змінити розмір картинки" і повзунком редагуєте так, щоб вона повністю помістилась на сторінці.

Но при этом теряется четкость картинки. А щёлкнув левой кнопкой мышки по обрезанной картинке в посте, то попадаем на хостинг картинок и там всё детально изучаем. Инглиш знаю вполне сносно (но хуже намного чем наш Президент) :) .
Так как не было практики общения с носителями английского языка. В общем не было богатых родителей, которые бы отправили учится ребёнком в Англию, например.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 01 лип, 2018 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:29

  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:Я старался, накопал массу полезной инфы, поделился с вами ею, а вы забыли плюсануть. Пропадает мотивация.

Молодець, це правильно, такі люди потрібні на форумі. Я плюсувати також почну (до речі аналітику яку я викладаю Ви ЧОМУСЬ не плюсуєте, але вимагаєте це від інших - когнитивний дисонанс?), але після того як навчитеся вставляти картинкі на форум, так, щоб їх було видно повністю, а не десяту чи третину частки. Це просто : ставите галочку в "змінити розмір картинки" і повзунком редагуєте так, щоб вона повністю помістилась на сторінці. Не ображайтесь на те, що хтось Вам не поставив плюс, де Ви прогнозуєте ситуацію, бо не всі згодні з Вашим прогнозом, бо він слабо, або зовсім не аргументований аналітикою. Тобто Вам є куди рости на форумі. А в цілому, Ви мене ВЖЕ тішите, бо перейшли від постійного ниття та самобичування до спроби думати та аналізувати, це правильно, це своєрідний саморозвиток, наступний етап - вивчення англійської та читання англомовних інтернетвидавництв на економічні теми. Це вже буде достойний рівень. Удачі!

Он просто научился подбирать баянистую "аналитику" с различных г*вноресурсов.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:30

  Искатель написав:
  Перес де Куэльяр написав:ЛАД Яке ж Ви брехло,самі спровокували своім дописом ,підняли цю тему ,а тепер просите Модераторів видалити мою відповідь Вам?.Ви впали в моіх очах нижче плінтуса. Валютный рынок в контексте


А Вам, Перес, я тоже прямым текстом напишу: Вы занимаетесь здесь сознательным провоцированием оппонентов. Причем не в первый раз. При этом опускаетесь до оскорблений и порой откровенного хамства.
Вы думаете, этого никто не видит?
Могу повторить текст на украинском, если надо. Но я привык на русском писать.

Взгляды ЛАДа не разделяю, более того, считаю, что он неправ. Но Ваши методы ... дурно пахнут.
Не Вам осуджувати моi погляди i методи , бо Ви заангажованI в цьому питаннI. Роль
арбiтра Вам нiхто не давав , тому пишiть щось цiкаве на гiлцI i не розвiшуйте ярлики, бо бачу однаковI пости з заготовками «миротворцiв».Я вiдповiдаю прямо мiркуючи з людських поглядiв , та етики , брехню називаю ,як належить своiм позначенням. також пропаганду росiйську в легкiй формI ,яка прослiдокову€ться на форумI теж бачу I вiдповiдно буду реагувати .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:32

  Искатель написав:..............
Опасно даже не столько то, что уйдут. Сколько то, что больше могут не прийти.
И насчет инвестиций в промышленность и т.п. - Вы очень сильно ошибаетесь, что они не могут уйти.
Наглядный пример - распродажа иностранцами (причем, далеко не только русскими, у которых выхода нет) своих банковских "дочек". Уже хотят продать даже в минус, вот только покупателей нет. И это на самые лакомые кусочки - банки.

1. Они и сейчас пока что не очень приходят.
2. Вы сами пишете - "вот только покупателей нет". :)
Так я, в общем-то, о том же. Кто хотел (мог, сумел) уже ушли. Как тот же, к примеру, Коммерцбанк вовремя продался Новинскому. Те, кто не ушёл до сих пор, никуда не денутся с подводной лодки. Ну, может, какой-то мелочи удастся вынырнуть.
Я. собственно, к чему.
Мне кажется, что как раз для нас опасность ухода инвесторов с emerging markets не очень существенна. Для нас сегодня при мировом кризисе опаснее падение мировых цен на металл и зерно. Но тоже большой вопрос - при этом упадёт и цена нефти-газа-угля, а при наших объёмах закупок энергоресурсов (к сожалению, не владею цифрами) мы в результате можем даже оказаться в выигрыше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:40

  Vint написав:Он просто научился подбирать баянистую "аналитику" с различных г*вноресурсов.


Графики индекса доллара, других индексов и т.п. это по Вашему г*вноресурсы?
Я ведь никого не пугаю. Просто пытаюсь проанализировать, основываясь на многих факторах, стоит ли покупать сейчас бакс или подождать. И спрогнозировать час икс, который для на с Вами всех наступит. Плохое совпадение во времени
выплаты внешних долгов Украины и ожидаемым кризисом или регрессом мировой экономики в период с 2019 про 2020 года. Вот что меня беспокоит. А пока гривна крепка. И это хорошо. Но надо готовится к худшему. Вот мой посыл.
И не чему я не учился вот сейчас. С компом на ты с 1997 года. Не только в железе разбираюсь на уровне профи, но и с компьютерным программированием на ты. Знаю хорошо пару языков программирования. На бытовом уровне знаю и понимаю английский (устный и письменный). Так, что я, ребята, не такой лох, как некоторые тут себе про меня надумали.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 01 лип, 2018 12:46, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:42

  ЛАД написав:Мне кажется, что как раз для нас опасность ухода инвесторов с emerging markets не очень существенна. Для нас сегодня при мировом кризисе опаснее падение мировых цен на металл и зерно. Но тоже большой вопрос - при этом упадёт и цена нефти-газа-угля, а при наших объёмах закупок энергоресурсов (к сожалению, не владею цифрами) мы в результате можем даже оказаться в выигрыше.

При світовій кризі в нас піде ланцюжок подій,схожий з 2008 роком.Спочатку підуть "гарячі гроші",що вже спостерігається.Потім суттєво погіршиться торгівельний баланс,тобто продавати [b]вже[/b] станемо менше,бо впадуть і ціни і обсяги наших експортних позицій,а купувати ще менше не станемо,бо зарплати в гривнях щомісяця зростають,а курс триматимуть в рамках курса бюджету.Потім,коли певна частина українців усвідомить,що криза-таки йде,ломонеться в банки,щоб забрати гривневі депозити і негайно купити долари.Якщо кількість таких людей буде суттєва,НБУ змушений буде ввести мораторій на зняття,як це було в 2008 р.
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