«Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»
И.А. Крылов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лип, 2018 12:42
Додано: Нед 01 лип, 2018 12:45
А де саме у Львові ви торгуєте і чим? Щоб я випадково до вас не потрапив.
Додано: Нед 01 лип, 2018 12:56
tea
Сходство с 2008 относительно слабое. Тогда у нас спекулятивных денег, кот. могли быстро уйти с Украины было валом. Сейчас таких спекулятивных капиталов практически нет (или я не знаю?). Покупать станем заметно меньше благодаря падению цен на энергоресурсы (писал об этом, Вы не обратили внимание).
В рамках бюджета - это 29 или сколько (не помню точно)?
Не уверен в прогнозе Qwerty
, но вряд ли Вы сомневаетесь, что будем близки к 30 (во всяком случае 26-27 будут только сниться).
В прошлом году после летних 25,45 дошли в январе до 28,87 и народ не "ломанулся в банки", "щоб забрати гривневі депозити і негайно купити долари". И у большинства сейчас думаю, депозиты нерасторжимые досрочно.
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