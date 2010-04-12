RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5296529752985299

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:42

  Перес де Куэльяр написав:......
Роль арбiтра Вам нiхто не давав , тому пишiть щось цiкаве на гiлцI i не розвiшуйте ярлики,.... I вiдповiдно буду реагувати .

«Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»

И.А. Крылов.
:lol:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9591
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3041 раз.
Подякували: 2813 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:45

  Долярчик написав:....цікаво, чи є тут такі "торгаші", як Я? :D ..... - хотів запитати, як ви сприймаєте, коли у вас каса на моменті 200грн, а до вас заходить мурло, яке "просто дивиться", або питає якусь дрібну хрінь...... а в прозорому кульку тримає товару(таким, як торгуєте ви) на вскидку на 1 000гр. купленого в іншому місці?! :twisted:

А де саме у Львові ви торгуєте і чим? Щоб я випадково до вас не потрапив.
KIM30
 
Повідомлень: 5341
З нами з: 12.11.09
Подякував: 920 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:56

tea
Сходство с 2008 относительно слабое. Тогда у нас спекулятивных денег, кот. могли быстро уйти с Украины было валом. Сейчас таких спекулятивных капиталов практически нет (или я не знаю?). Покупать станем заметно меньше благодаря падению цен на энергоресурсы (писал об этом, Вы не обратили внимание).
зарплати в гривнях щомісяця зростають,а курс триматимуть в рамках курса бюджету

В рамках бюджета - это 29 или сколько (не помню точно)?
Не уверен в прогнозе Qwerty
31 грудня курс купівлі зеленого у валютчиків буде приблизно 35-35,50 гривень за долар...
, но вряд ли Вы сомневаетесь, что будем близки к 30 (во всяком случае 26-27 будут только сниться).
В прошлом году после летних 25,45 дошли в январе до 28,87 и народ не "ломанулся в банки", "щоб забрати гривневі депозити і негайно купити долари". И у большинства сейчас думаю, депозиты нерасторжимые досрочно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9591
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3041 раз.
Подякували: 2813 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 5296529752985299
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1256, 1257, 1258
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12573 1387016
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лип, 2018 12:10
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 628, 629, 630
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6294 1333832
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 чер, 2018 12:51
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241424
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7602)
01.07.2018 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.