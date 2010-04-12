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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52975298529953005301 ... 5303>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:42

  Перес де Куэльяр написав:......
Роль арбiтра Вам нiхто не давав , тому пишiть щось цiкаве на гiлцI i не розвiшуйте ярлики,.... I вiдповiдно буду реагувати .

«Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»

И.А. Крылов.
:lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:45

  Долярчик написав:....цікаво, чи є тут такі "торгаші", як Я? :D ..... - хотів запитати, як ви сприймаєте, коли у вас каса на моменті 200грн, а до вас заходить мурло, яке "просто дивиться", або питає якусь дрібну хрінь...... а в прозорому кульку тримає товару(таким, як торгуєте ви) на вскидку на 1 000гр. купленого в іншому місці?! :twisted:

А де саме у Львові ви торгуєте і чим? Щоб я випадково до вас не потрапив.
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:56

tea
Сходство с 2008 относительно слабое. Тогда у нас спекулятивных денег, кот. могли быстро уйти с Украины было валом. Сейчас таких спекулятивных капиталов практически нет (или я не знаю?). Покупать станем заметно меньше благодаря падению цен на энергоресурсы (писал об этом, Вы не обратили внимание).
зарплати в гривнях щомісяця зростають,а курс триматимуть в рамках курса бюджету

В рамках бюджета - это 29 или сколько (не помню точно)?
Не уверен в прогнозе Qwerty
31 грудня курс купівлі зеленого у валютчиків буде приблизно 35-35,50 гривень за долар...
, но вряд ли Вы сомневаетесь, что будем близки к 30 (во всяком случае 26-27 будут только сниться).
В прошлом году после летних 25,45 дошли в январе до 28,87 и народ не "ломанулся в банки", "щоб забрати гривневі депозити і негайно купити долари". И у большинства сейчас думаю, депозиты нерасторжимые досрочно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:15

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:С компом на ты с 1997 года. Не только в железе разбираюсь на уровне профи, но и с компьютерным программированием на ты. Знаю хорошо пару языков программирования. На бытовом уровне знаю и понимаю английский (устный и письменный). Так, что я, ребята, не такой лох, как некоторые тут себе про меня надумали.

.... ясно, обліківка продана!)))
Вітаємо НОВОГО Юру, який придбав стару обліківку!)))
(вже, навіть, курси у Вас не 27+, а 26,40!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:18

  ЛАД написав:1.В прошлом году после летних 25,45 дошли в январе до 28,87 и народ не "ломанулся в банки", "щоб забрати гривневі депозити і негайно купити долари".
2. И у большинства сейчас думаю, депозиты нерасторжимые досрочно.

1.Мова йде про світову кризу.В минулому році її не було і поки що немає ознак,що вона почалась в цьому році.
2.Згоден,що у переважної більшості депозити нерозривні.Але в середньому кожного дня закінчуються строкові депозити не менше,аніж на 1.5 млрд.грн.Що б Ви робили,коли депо закінчується сьогодні,а ознаки кризи вже наявні і незабаром курс вийде далеко за рамки бюджетного?
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:22

  ЛАД написав:В прошлом году после летних 25,45 дошли в январе до 28,87 и народ не "ломанулся в банки", "щоб забрати гривневі депозити і негайно купити долари". И у большинства сейчас думаю, депозиты нерасторжимые досрочно.

думаешь население такие тупые терпилы, что будут себе в убыток сидеть в депо,
при том что требования к субсидиантам ужесточают ?
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:31

  Долярчик написав:....цікаво, чи є тут такі "торгаші", як Я? :D ..... - хотів запитати, як ви сприймаєте, коли у вас каса на моменті 200грн, а до вас заходить мурло, яке "просто дивиться", або питає якусь дрібну хрінь...... а в прозорому кульку тримає товару(таким, як торгуєте ви) на вскидку на 1 000гр. купленого в іншому місці?! :twisted:

Удивительно, что с таким отношением к потенциальному клиенту, ваш бизнес еще на плаву
:evil: :evil: :evil:
Востаннє редагувалось deniska в Нед 01 лип, 2018 13:37, всього редагувалось 2 разів.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик
deniska
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:31

  tea написав:При світовій кризі в нас піде ланцюжок подій,схожий з 2008 роком.Спочатку підуть "гарячі гроші",що вже спостерігається.Потім суттєво погіршиться торгівельний баланс,тобто продавати [b]вже[/b] станемо менше,бо впадуть і ціни і обсяги наших експортних позицій,а купувати ще менше не станемо,бо зарплати в гривнях щомісяця зростають,а курс триматимуть в рамках курса бюджету.Потім,коли певна частина українців усвідомить,що криза-таки йде,ломонеться в банки,щоб забрати гривневі депозити і негайно купити долари.Якщо кількість таких людей буде суттєва,НБУ змушений буде ввести мораторій на зняття,як це було в 2008 р.


А мы им в качестве контрудара свои 20 соток ... И огород. И поросятко. И курочки.
Наши доллары и евро уже давно надежно под матрасом. Есть немного золотишка. На кухне столовая посуда из чистого серебра.
И что нам ваш кризис? :roll:
Выкопаем картошку, купим мешок гречки и пох. :wink:
Как всегда пострадают лишь самые жадные. Кто играет в гривну-депозиты. Но они сами виноваты - не хотят учиться на уроках устории, как садомазохисты добровольно лезут в гривну-депозиты-кредиты и тут же верещат о, боже, грядет кризис!
Главное правило нашей сегодняшней действительности - не хочешь попасть под жернова финансового кризиса - не лезь в гривну и не имей никаких дел с нынешней украинской банковской системой. И тогда никакой кризис тебя не заденет. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:32

  KIM30 написав:
  Долярчик написав:....цікаво, чи є тут такі "торгаші", як Я? :D ..... - хотів запитати, як ви сприймаєте, коли у вас каса на моменті 200грн, а до вас заходить мурло, яке "просто дивиться", або питає якусь дрібну хрінь...... а в прозорому кульку тримає товару(таким, як торгуєте ви) на вскидку на 1 000гр. купленого в іншому місці?! :twisted:

А де саме у Львові ви торгуєте і чим? Щоб я випадково до вас не потрапив.

1)...відколи це ви стали такі "сраковумні"?(бо вважав вас нормальним) :shock:
2)...зразу видно, що до торгівлі вілношееня немаєие! - від слова взагалі! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:33

  Libo написав:А мы им в качестве контрудара свои 20 соток ... И огород. И поросятко. И курочки.
И тогда никакой кризис тебя не заденет. 8)

Скільки поросят тримаєте? :mrgreen:
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