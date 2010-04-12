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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лип, 2018 13:34
KIM30 написав: Долярчик написав:
....цікаво, чи є тут такі "торгаші", як Я?
..... - хотів запитати, як ви сприймаєте, коли у вас каса на моменті 200грн, а до вас заходить мурло, яке "просто дивиться", або питає якусь дрібну хрінь...... а в прозорому кульку тримає товару(таким, як торгуєте ви) на вскидку на 1 000гр. купленого в іншому місці?!
А де саме у Львові ви торгуєте і чим? Щоб я випадково до вас не потрапив.
Да-да, адрес точки в студию. Чтобы не дай бог к вам не попасть.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик
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deniska
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Додано: Нед 01 лип, 2018 13:37
Libo написав:
Главное правило нашей сегодняшней действительности - не хочешь попасть под жернова финансового кризиса - не лезь в гривну и не имей никаких дел с нынешней украинской банковской системой. И тогда никакой кризис тебя не заденет.
Уточню: не лезь в гривну по уши перед самим кризисом. А в между кризисами только гривна, так как поначалу СКВ всегда намного перекуплена и всегда потом бакс вниз идёт на протяжении нескольких лет. Можно и нужно на гривневое депо в эти периоды. И замечено: перед самым кризисом бакс роняют в Украине очень хорошо.
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Yuri_61
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Додано: Нед 01 лип, 2018 13:40
deniska написав: Долярчик написав:
....цікаво, чи є тут такі "торгаші", як Я?
..... - хотів запитати, як ви сприймаєте, коли у вас каса на моменті 200грн, а до вас заходить мурло
, яке "просто дивиться", або питає якусь дрібну хрінь...... а в прозорому кульку тримає товару(таким, як торгуєте ви) на вскидку на 1 000гр. купленого в іншому місці?!
Удивительно, что с таким отношением к потенциальному клиенту, ваш бизнес еще на плаву
... ну бліннннн, які ви всі далекі від торгівлі, і не знаєте, що часто приходять "тошнотіки/достаєвскі", які просто приходять ПОМОРОЧИТИ ГОЛОВУ!!!!
.... а до нормальних клієнтів, Я відношусь дуже класно!!!! - з посмішкою і надзвичайною ввічливістю!!! - і сам роблю знижки, навіть, якщо вони не просять "скиньте"!!!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 01 лип, 2018 13:44
Купил на свежий приход на всё па.08
Кажется завтра чуть подпрыгнем. Не сильно, но по .08 будет не найти и днем с огнём.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Нед 01 лип, 2018 13:47
Yuri_61 написав: Libo написав:
Главное правило нашей сегодняшней действительности - не хочешь попасть под жернова финансового кризиса - не лезь в гривну и не имей никаких дел с нынешней украинской банковской системой. И тогда никакой кризис тебя не заденет.
Уточню: не лезь в гривну по уши перед самим кризисом. А в между кризисами только гривна, так как поначалу СКВ всегда намного перекуплена и всегда потом бакс вниз идёт на протяжении нескольких лет. Можно и нужно на гривневое депо в эти периоды. И замечено: перед самым кризисом бакс роняют в Украине очень хорошо.
Знать бы новый незыблемый уровень (30? 32? 34.5?) - батистовые портянки бы носили, крем-марго кушали.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Нед 01 лип, 2018 13:54
... ну бліннннн, які ви всі далекі від торгівлі, і не знаєте, що часто приходять "тошнотіки/достаєвскі", які просто приходять ПОМОРОЧИТИ ГОЛОВУ!!!!
.... а до нормальних клієнтів, Я відношусь дуже класно!!!! - з посмішкою і надзвичайною ввічливістю!!! - і сам роблю знижки, навіть, якщо вони не просять "скиньте"!!!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 01 лип, 2018 13:57
Долярчик написав:
Читайте шевелячи губами!!!
"Не указывайте, что мне делать, и я не буду говорить, куда вам следует пойти"
А вообще - в бан, "мурло".
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик
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deniska
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Додано: Нед 01 лип, 2018 13:58
Перес де Куэльяр написав:
Не Вам осуджувати моi погляди i методи , бо Ви заангажованI в цьому питаннI. Роль
арбiтра Вам нiхто не давав , тому пишiть щось цiкаве на гiлцI i не розвiшуйте ярлики, бо бачу однаковI пости з заготовками «миротворцiв».Я вiдповiдаю прямо мiркуючи з людських поглядiв , та етики , брехню називаю ,як належить своiм позначенням. також пропаганду росiйську в легкiй формI ,яка прослiдокову€ться на форумI теж бачу I вiдповiдно буду реагувати .
Я не більш заангажований, ніж Ви. Це по-перше.
Якщо Вам цікаво, я поділяю Ваші погляди майже цілком. Але не поділяю Ваші методи. Це по-друге.
До Мордора і тих, хто їм керує, ставлюся з відразою. Це по-третє.
І нарешті. Я на цю гілку прийшов, щоб читати і писати про валютний ринок. Вважаю зайвий флуд неповагою до ДС та модераторів, яким доведеться усе це чистити.
Це по-четверте.
Тому припиняю флудити. А щодо ярликів... їх на себе вішає той, хто робить щось не те
Нехай Ваше слово буде останнє
Я не буду відповідати. Я все вже сказав.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Нед 01 лип, 2018 14:06
tea написав: ЛАД написав:
1.В прошлом году после летних 25,45 дошли в январе до 28,87 и народ не "ломанулся в банки", "щоб забрати гривневі депозити і негайно купити долари".
2. И у большинства сейчас думаю, депозиты нерасторжимые досрочно.
1.Мова йде про світову кризу.В минулому році її не було і поки що немає ознак,що вона почалась в цьому році.
2.Згоден,що у переважної більшості депозити нерозривні.Але в середньому кожного дня закінчуються строкові депозити не менше,аніж на 1.5 млрд.грн.Що б Ви робили,коли депо закінчується сьогодні,а ознаки кризи вже наявні і незабаром курс вийде далеко за рамки бюджетного?
По традиции ДС с конца.
2. Гривнедепозитчики люди в подавляющем большинстве достаточно консервативные. "Ознаки кризи вже наявні" - это когда? когда курс перевалил за 30? или за 32? за 35? Для подавляющего большинства - признак именно это.
Заканчивающиеся ежедневно депозиты цунами не создадут. А когда курс за несколько дней улетит, то оставшиеся решат, что уже поздно пить боржоми.
1. Насчёт "ознак кризи" я уже написал.
Но я вообще-то не о том. Мне кажется, что в этот раз именно из-за "світової кризи" у нас особой девальвации не будет.
По-моему, в этот раз девальвация произойдёт как раз по нашим внутренним причинам, а мировой кризис на нас может отразиться относительно слабо.Lion+
, надеюсь, ответил и на Ваш вопрос.
А о требованиях к субсидиантам - вопрос отдельный и достаточно грустный.
Недавно попадалась заметка, что в этом году сумма выплаченных субсидий уменьшились то ли в 4, то ли в 5 раз. Был удивлён. Но недавно поговорил со знакомыми и немного прояснилось. Пример - семья с 2 детьми, жена не работает, получали субсидию. Сейчас не дали с "объяснением": "Как это вы не работаете? Наверняка где-то работаете без оформления. Нет? А докажите, что Вы нигде не работаете!"
И такое вроде ко всем женщинам, у кот. дети старше 3 лет.
Презумпция невиновности в действии.
А как это возможно доказать?
Думаю, неплатежи за ЖКХ в этом году резко вырастут.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 14:07
Долярчик написав:
... ну бліннннн, які ви всі далекі від торгівлі, і не знаєте, що часто приходять "тошнотіки/достаєвскі", які просто приходять ПОМОРОЧИТИ ГОЛОВУ!!!!
.... а до нормальних клієнтів, Я відношусь дуже класно!!!! - з посмішкою і надзвичайною ввічливістю!!! - і сам роблю знижки, навіть, якщо вони не просять "скиньте"!!!!!
Клиенты которые заказывают на 1000! (образно) ИПУТ мозг гораздо больше тех которые заказывают на сотни тысяч !!! Проверено годами ..То им то не так то иное ... Конечно их никто никуда не посылает но (далеко в душе да)!!! Причём тенденция показывает ,что эти клиенты - потом более крупных заказов не приносят .....
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