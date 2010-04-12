Додано: Нед 01 лип, 2018 14:16

Для ЮРИЯ шидисят адин



Графики индекса доллара, других индексов и т.п. это по Вашему г*вноресурсы?

Я ведь никого не пугаю. Просто пытаюсь проанализировать, основываясь на многих факторах, стоит ли покупать сейчас бакс или подождать. И спрогнозировать час икс, который для на с Вами всех наступит. Плохое совпадение во времени

выплаты внешних долгов Украины и ожидаемым кризисом или регрессом мировой экономики в период с 2019 про 2020 года. Вот что меня беспокоит. А пока гривна крепка. И это хорошо. Но надо готовится к худшему. Вот мой посыл.

И не чему я не учился вот сейчас. С компом на ты с 1997 года. Не только в железе разбираюсь на уровне профи, но и с компьютерным программированием на ты. Знаю хорошо пару языков программирования. На бытовом уровне знаю и понимаю английский (устный и письменный). Так, что я, ребята, не такой лох, как некоторые тут себе про меня надумали.[/quote]



Здравствуйте .

Да Вы просто умница.

...одно не понятно , а Вы русский или украинский язык учили ?

Стиль Вашего изложения напоминает пострадавшего от взрывов и др.



...а "быковали" зачем , почему сразу не предложили на английском общаться ?

Короче , одни вопросы ...



Вот мой посыл.