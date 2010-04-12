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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52995300530153025303>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:10

  Yuri_61 написав:
  Libo написав:Главное правило нашей сегодняшней действительности - не хочешь попасть под жернова финансового кризиса - не лезь в гривну и не имей никаких дел с нынешней украинской банковской системой. И тогда никакой кризис тебя не заденет. 8)


Уточню: не лезь в гривну по уши перед самим кризисом.


К сожалению ясновидящих будущее не существует. Наукой доказано.
А потому, играешь с гривной - будь готов к потерям.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:13

  ЛАД написав:
  tea написав:1.Мова йде про світову кризу.В минулому році її не було і поки що немає ознак,що вона почалась в цьому році.
2.Згоден,що у переважної більшості депозити нерозривні.Але в середньому кожного дня закінчуються строкові депозити не менше,аніж на 1.5 млрд.грн.Що б Ви робили,коли депо закінчується сьогодні,а ознаки кризи вже наявні і незабаром курс вийде далеко за рамки бюджетного?

По традиции ДС с конца.
2. Гривнедепозитчики люди в подавляющем большинстве достаточно консервативные. "Ознаки кризи вже наявні" - это когда? когда курс перевалил за 30? или за 32? за 35? Для подавляющего большинства - признак именно это.
Заканчивающиеся ежедневно депозиты цунами не создадут. А когда курс за несколько дней улетит, то оставшиеся решат, что уже поздно пить боржоми.
1. Насчёт "ознак кризи" я уже написал.
Но я вообще-то не о том. Мне кажется, что в этот раз именно из-за "світової кризи" у нас особой девальвации не будет.
По-моему, в этот раз девальвация произойдёт как раз по нашим внутренним причинам, а мировой кризис на нас может отразиться относительно слабо.


2).2008 рік показав,що не дуже консервативні.Тоді восени О_О бігала по банківським гілкам і закликала людей знімати депозити.Сама теж свої мільйони познімала і накупила доларів.
"Ознаки кризи вже наявні" - це не курс,а це процеси,ланцюжок подій.
1).Значна девальвація буде якраз за рахунок світової кризи.Я ж вище написав ланцюжок подій.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:16

Для ЮРИЯ шидисят адин

Графики индекса доллара, других индексов и т.п. это по Вашему г*вноресурсы?
Я ведь никого не пугаю. Просто пытаюсь проанализировать, основываясь на многих факторах, стоит ли покупать сейчас бакс или подождать. И спрогнозировать час икс, который для на с Вами всех наступит. Плохое совпадение во времени
выплаты внешних долгов Украины и ожидаемым кризисом или регрессом мировой экономики в период с 2019 про 2020 года. Вот что меня беспокоит. А пока гривна крепка. И это хорошо. Но надо готовится к худшему. Вот мой посыл.
И не чему я не учился вот сейчас. С компом на ты с 1997 года. Не только в железе разбираюсь на уровне профи, но и с компьютерным программированием на ты. Знаю хорошо пару языков программирования. На бытовом уровне знаю и понимаю английский (устный и письменный). Так, что я, ребята, не такой лох, как некоторые тут себе про меня надумали.[/quote]

Здравствуйте .
Да Вы просто умница.
...одно не понятно , а Вы русский или украинский язык учили ?
Стиль Вашего изложения напоминает пострадавшего от взрывов и др.

...а "быковали" зачем , почему сразу не предложили на английском общаться ?
Короче , одни вопросы ...

Вот мой посыл.
Востаннє редагувалось холява в Нед 01 лип, 2018 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:16

  Долярчик написав:....цікаво, чи є тут такі "торгаші", як Я? :D ..... - хотів запитати, як ви сприймаєте, коли у вас каса на моменті 200грн, а до вас заходить мурло, яке "просто дивиться", або питає якусь дрібну хрінь...... а в прозорому кульку тримає товару(таким, як торгуєте ви) на вскидку на 1 000гр. купленого в іншому місці?! :twisted:

щось недокупив
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:17

  Qwerty написав:

Почав читати правила...Не дочитав і до середини...

Там нічого складного немає.Тому можете приєднатись до конкурсу разом зі своїм прогнозом у 35 грн/дол. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:19

Re: Валютный рынок в контексте

Yuri_61 написав:В чём вижу в Украине признаки очередного кризиса:
1) на каждом столбе массовые объявления про выдачу потребительских кредитов без предъявления справки о доходах ;
2) когда захожу в магазины бытовой электротехники, возникает мысль: а чтро, недорого (4К 43" телевизор за 10 тыс. грн, холодильники огромны по 7 тыс. грн. Мысль одна: всё это я играючи могу купить, хотя на всё и так рассрочки до 6 месяцев (на всё!). И это мысль возникает у меня (рядового украинца).
Думаю: такое "счастье" долго не продержится.
Я себя помню: как только появляются мысли о том, "а что всё недорого" , так сразу девальвация.
Думаю, после выборов в 2019 году обвал будет гривны всё таки т.е. новое дно 30 грн.
Если в чём-то согласны со мной, плюсуйте. Мне важна обратная связь с вами.
Это "счастье" никуда не исчезало последние 10 лет, так что признаки так себе
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:19

  холява написав:Для ЮРИЯ шидисят адин
Здравствуйте .
Да Вы просто умница.
...одно не понятно , а Вы русский или украинский язык учили ?
Стиль Вашего изложения напоминает пострадавшего от взрывов и др.
...а "быковали" зачем , почему сразу не предложили на английском общаться ?
Короче , одни вопросы ...
Вот мой посыл.

Юрко - коли Пізнайко відповідає Вам на запитання саме так,як сьогодні,то справа хрінова. :(
А коли в кінці свого повідомлення Пізнайко буде дописувати список ліків для вживання,то це торба!!! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:20

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:....цікаво, чи є тут такі "торгаші", як Я? :D ..... - хотів запитати, як ви сприймаєте, коли у вас каса на моменті 200грн, а до вас заходить мурло, яке "просто дивиться", або питає якусь дрібну хрінь...... а в прозорому кульку тримає товару(таким, як торгуєте ви) на вскидку на 1 000гр. купленого в іншому місці?! :twisted:


І чим таким то ви торгуєте, що в прозорому кульочку товару на 1000 грн... :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:23

  холява написав:Для ЮРИЯ шидисят адин

Графики индекса доллара, других индексов и т.п. это по Вашему г*вноресурсы?
Я ведь никого не пугаю. Просто пытаюсь проанализировать, основываясь на многих факторах, стоит ли покупать сейчас бакс или подождать. И спрогнозировать час икс, который для на с Вами всех наступит. Плохое совпадение во времени
выплаты внешних долгов Украины и ожидаемым кризисом или регрессом мировой экономики в период с 2019 про 2020 года. Вот что меня беспокоит. А пока гривна крепка. И это хорошо. Но надо готовится к худшему. Вот мой посыл.
И не чему я не учился вот сейчас. С компом на ты с 1997 года. Не только в железе разбираюсь на уровне профи, но и с компьютерным программированием на ты. Знаю хорошо пару языков программирования. На бытовом уровне знаю и понимаю английский (устный и письменный). Так, что я, ребята, не такой лох, как некоторые тут себе про меня надумали.


Здравствуйте .
Да Вы просто умница.
...одно не понятно , а Вы русский или украинский язык учили ?
Стиль Вашего изложения напоминает пострадавшего от взрывов и др.

...а "быковали" зачем , почему сразу не предложили на английском общаться ?
Короче , одни вопросы ...

Вот мой посыл.[/quote]
Скажите мне как там Ваш бизнес ?? Процветает или болтается по амплетуде ??? А то у меня вроде как бы растут и цены и обороты ,а выхлоп тот - же .. Ибо АРЕНДА и ЗП растут как грибы после дождя ..PS Сосед по дому жалуется что на 25000-30000 тыщ не может найти нормальных маляров и штукатуров (для машин) у него СТО...
Востаннє редагувалось Den в Нед 01 лип, 2018 14:30, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:23

  Faceless написав:І чим таким то ви торгуєте, що в прозорому кульочку товару на 1000 грн... :mrgreen:

В прозорому кульочку - білий порошок на 1000 грн. :mrgreen:
П.С.Не забудьте оновити прогноз в конкурсі.
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