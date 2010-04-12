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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5300530153025303>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:24

  tea написав:..........
2).2008 рік показав,що не дуже консервативні.Тоді восени О_О бігала по банківським гілкам і закликала людей знімати депозити.Сама теж свої мільйони познімала і накупила доларів.
"Ознаки кризи вже наявні" - це не курс,а це процеси,ланцюжок подій.
1).Значна девальвація буде якраз за рахунок світової кризи.Я ж вище написав ланцюжок подій.


Отличия 2008 я уже писал. Ещё раз -
1. огромный (во всяком случае, по нашим меркам) спекулятивный капитал в Украине, кот. сейчас нет;
2. в 2008 практически все депозиты можно было по закону разорвать в любой момент.
3. "процеси,ланцюжок подій" подавляющее большинство людей не видит и не оценивает. Вспомните, когда альяк в 2008 писал о кризисе и грядущей девальвации, многие ли его поддерживали? Большинство признали его правоту, уже когда курс поплыл. Так это на форуме, где были более-менее подготовленные и грамотные люди. Что уж говорить о "пересичних".

Возражения против Вашего "ланцюжка подій" выше уже писал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:27

  ЛАД написав:
  tea написав:..........
2).2008 рік показав,що не дуже консервативні.Тоді восени О_О бігала по банківським гілкам і закликала людей знімати депозити.Сама теж свої мільйони познімала і накупила доларів.
"Ознаки кризи вже наявні" - це не курс,а це процеси,ланцюжок подій.
1).Значна девальвація буде якраз за рахунок світової кризи.Я ж вище написав ланцюжок подій.


Отличия 2008 я уже писал. Ещё раз -
1. огромный (во всяком случае, по нашим меркам) спекулятивный капитал в Украине, кот. сейчас нет;
2. в 2008 практически все депозиты можно было по закону разорвать в любой момент.
3. "процеси,ланцюжок подій" подавляющее большинство людей не видит и не оценивает. Вспомните, когда альяк в 2008 писал о кризисе и грядущей девальвации, многие ли его поддерживали? Большинство признали его правоту, уже когда курс поплыл. Так это на форуме, где были более-менее подготовленные и грамотные люди. Что уж говорить о "пересичних".

Возражения против Вашего "ланцюжка подій" выше уже писал.

зараз є варіант уйти в крипту, не баксом єдиним....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:29

Re: Валютный рынок в контексте

Эти индексы видели? Пугающе раскочегарили в Штатах фонду.
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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:33

Искатель Цілком з Вами згоден , та в моєму випадку , написані 5 повідомлень за три дні ,щоб це не було флудом , відреагував стримано на провокацію ,та підняття "запоребриковоі" теми ,яка не відноситься до украінського суспільства . Принаймні завжди намагаюсь писати про валюту,але такі дописи деяких форумчан ,які суперечать думкам більшості украінців ,та в цілому державницькій позиціі ,які вводять в оману пересічних громадян - треба забороняти.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:34

  Den написав:Скажите мне как там Ваш бизнес ?? Процветает или болтается по амплетуде ??? А то у меня вроде как бы растут и цены и обороты ,а выхлоп тот - же .. Ибо АРЕНДА и ЗП растут как грибы после дождя ..PS Сосед по дому жалуется что на 25000-30000 тыщ не может найти нормальных маляров и штукатуров (для машин) у него СТО...



Здравствуйте .

Т Я Ж Е Л О.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:35

  flyman написав:.........
зараз є варіант уйти в крипту, не баксом єдиним....

Как раз в случае мирового кризиса можно уходить и бакс - он будет расти. Но при желании можно и в крипту.
Но я не об этом. Интересны причины возможной девальвации и опасность мирового кризиса для гривни.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:36

  холява написав:
  Den написав:Скажите мне как там Ваш бизнес ?? Процветает или болтается по амплетуде ??? А то у меня вроде как бы растут и цены и обороты ,а выхлоп тот - же .. Ибо АРЕНДА и ЗП растут как грибы после дождя ..PS Сосед по дому жалуется что на 25000-30000 тыщ не может найти нормальных маляров и штукатуров (для машин) у него СТО...



Здравствуйте .

Т Я Ж Е Л О.
А шо с ценами по сравнению с прошлым годом ? С персоналом и арендой ?ВЫ из Днепра если я не ошибаюсь ?
Den
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:40

  Den написав:.....
Ибо АРЕНДА и ЗП растут как грибы после дождя ..PS.Сосед по дому жалуется что на 25000-30000 тыщ не может найти нормальных маляров и штукатуров (для машин) у него СТО...

Что такое "штукатуры для машин" не знаю.
Но вообще с автомастерами ситуация понятная. Зачем ему идти "работать на дядю" даже при высокой зарплате, если он легко может открыть собственную мастерскую (какого-то супердорогого оборудования не нужно) и работать "на себя".
В Киеве сильно растёт аренда офисов? Если не секрет, сколько нынче или хотя бы насколько выросла?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:43

Re: Валютный рынок в контексте

А поки ви тут сперечаєтеся у Львові на площі Ринок канадці John Stetch Trio виконували Kolomyika Fantasy
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:44

  Faceless написав:
Долярчик написав:....цікаво, чи є тут такі "торгаші", як Я? :D ..... - хотів запитати, як ви сприймаєте, коли у вас каса на моменті 200грн, а до вас заходить мурло, яке "просто дивиться", або питає якусь дрібну хрінь...... а в прозорому кульку тримає товару(таким, як торгуєте ви) на вскидку на 1 000гр. купленого в іншому місці?! :twisted:


І чим таким то ви торгуєте, що в прозорому кульочку товару на 1000 грн... :mrgreen:


"Порошок целебный людям он везет.
Человек и кошка порошок тот примут,
И печаль отступит, и тоска пройдет." /c - группа Ноль/
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