Den написав:Скажите мне как там Ваш бизнес ?? Процветает или болтается по амплетуде ??? А то у меня вроде как бы растут и цены и обороты ,а выхлоп тот - же .. Ибо АРЕНДА и ЗП растут как грибы после дождя ..PS Сосед по дому жалуется что на 25000-30000 тыщ не может найти нормальных маляров и штукатуров (для машин) у него СТО...
Здравствуйте .
Т Я Ж Е Л О.
А шо с ценами по сравнению с прошлым годом ? С персоналом и арендой ?ВЫ из Днепра если я не ошибаюсь ?
Упал рубль , цены пошли вниз.Прибыль туда же. Конкурировать с китайскими и турецкими подделками стало тяжело . Они в половину дешевле . У народа денег немного и вынуждены покупать что дешевле. Вот так и болтаемся .
Долярчик написав:... ну бліннннн, які ви всі далекі від торгівлі, і не знаєте, що часто приходять "тошнотіки/достаєвскі", які просто приходять ПОМОРОЧИТИ ГОЛОВУ!!!! .... а до нормальних клієнтів, Я відношусь дуже класно!!!! - з посмішкою і надзвичайною ввічливістю!!! - і сам роблю знижки, навіть, якщо вони не просять "скиньте"!!!!!
Клиенты которые заказывают на 1000! (образно) ИПУТ мозг гораздо больше тех которые заказывают на сотни тысяч !!! Проверено годами ..То им то не так то иное ... Конечно их никто никуда не посылает но (далеко в душе да)!!! Причём тенденция показывает ,что эти клиенты - потом более крупных заказов не приносят .....
+1 .... ну от нарешті мене почали розуміти..... ... а то всякі дениски(що вище мене в ігнор поставили) напевно, теж іпуть мозок заходячи в будь-який магазин)))
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flyman написав:......... зараз є варіант уйти в крипту, не баксом єдиним....
Как раз в случае мирового кризиса можно уходить и бакс - он будет расти. Но при желании можно и в крипту. Но я не об этом. Интересны причины возможной девальвации и опасность мирового кризиса для гривни.
Крипта упадет ниже плинтуса в случае мирового кризиса, ведь все уйдут в бакс.
Гривна в случае большого кризиса упадет на фоне падения цен на ресурсы и вывода остатков капитала, а еще народ снова будет панически убегать в доллар по любой цене. Ну и северные соседи сделаю все, чтобы мы погрузились как можно глубже в ...
Faceless написав:І чим таким то ви торгуєте, що в прозорому кульочку товару на 1000 грн...
....щоб не спалити свою контору, відповім вам так, що в голову прийшло: електробритва...... болгарка..... запчастина до машини.....ніндзяго/бей-блейдери(2шт).....- та багато є речей, які поміщаються в прозору середню "майочку"!)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4