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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 530153025303530453055306>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:46

Запорожье повы в обед 26,10-26,15
edvardd
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  Den написав:
  холява написав:
  Den написав:Скажите мне как там Ваш бизнес ?? Процветает или болтается по амплетуде ??? А то у меня вроде как бы растут и цены и обороты ,а выхлоп тот - же .. Ибо АРЕНДА и ЗП растут как грибы после дождя ..PS Сосед по дому жалуется что на 25000-30000 тыщ не может найти нормальных маляров и штукатуров (для машин) у него СТО...



Здравствуйте .

Т Я Ж Е Л О.
А шо с ценами по сравнению с прошлым годом ? С персоналом и арендой ?ВЫ из Днепра если я не ошибаюсь ?


Упал рубль , цены пошли вниз.Прибыль туда же.
Конкурировать с китайскими и турецкими подделками стало тяжело .
Они в половину дешевле .
У народа денег немного и вынуждены покупать что дешевле.
Вот так и болтаемся .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:50

Den
В Харькове цены на приличные офисы порядка 10 долл. за метр + коммунальные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:53

  Den написав:
  Долярчик написав:... ну бліннннн, які ви всі далекі від торгівлі, і не знаєте, що часто приходять "тошнотіки/достаєвскі", які просто приходять ПОМОРОЧИТИ ГОЛОВУ!!!!
.... а до нормальних клієнтів, Я відношусь дуже класно!!!! - з посмішкою і надзвичайною ввічливістю!!! - і сам роблю знижки, навіть, якщо вони не просять "скиньте"!!!!!
Клиенты которые заказывают на 1000! (образно) ИПУТ мозг гораздо больше тех которые заказывают на сотни тысяч !!! Проверено годами ..То им то не так то иное ... Конечно их никто никуда не посылает но (далеко в душе да)!!! Причём тенденция показывает ,что эти клиенты - потом более крупных заказов не приносят .....

+1
.... ну от нарешті мене почали розуміти.....
... а то всякі дениски(що вище мене в ігнор поставили) напевно, теж іпуть мозок заходячи в будь-який магазин)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
зараз є варіант уйти в крипту, не баксом єдиним....

Как раз в случае мирового кризиса можно уходить и бакс - он будет расти. Но при желании можно и в крипту.
Но я не об этом. Интересны причины возможной девальвации и опасность мирового кризиса для гривни.


Крипта упадет ниже плинтуса в случае мирового кризиса, ведь все уйдут в бакс.

Гривна в случае большого кризиса упадет на фоне падения цен на ресурсы и вывода остатков капитала, а еще народ снова будет панически убегать в доллар по любой цене. Ну и северные соседи сделаю все, чтобы мы погрузились как можно глубже в ...
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:55

  ЛАД написав:Den
В Харькове цены на приличные офисы порядка 10 долл. за метр + коммунальные.
В Киева на Жилянской я снимаю 800 м.кв производсва по 7 у.е и офис 150 м кв по 15у.е... И это считается ДЕШЕВО+ комуналка !!! Зимой она иногда дороже аренды !!
Востаннє редагувалось Den в Нед 01 лип, 2018 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:02

  flyman написав:зараз є варіант уйти в крипту, не баксом єдиним....

Для криптовалют це буде перша криза.Невідомо - куди піде курс того ж біткоїна.
Мені чомусь здається,що під час світової кризи якраз курс біткоїна впаде.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:03

Re: Валютный рынок в контексте

вот украинец уехал на заработки: говорит что миллионер...
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=xeS8JMXewd8
eu331985
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:04

  холява написав:Вот так и болтаемся .

Для тих,хто не знає,повідомлю.
Пізнайко вдень купив ящик пива і три в"ялених ляща. :mrgreen:
Буде святкувати останній матч збірної Росії на ЧС-18. :mrgreen:
https://i.ytimg.com/vi/WWbteQJXwOU/maxresdefault.jpg
Востаннє редагувалось tea в Нед 01 лип, 2018 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:05

Re: Валютный рынок в контексте

  Faceless написав:І чим таким то ви торгуєте, що в прозорому кульочку товару на 1000 грн...

....щоб не спалити свою контору, відповім вам так, що в голову прийшло: електробритва...... болгарка..... запчастина до машини.....ніндзяго/бей-блейдери(2шт).....- та багато є речей, які поміщаються в прозору середню "майочку"!)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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