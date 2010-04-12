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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53025303530453055306>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:10

  Долярчик написав:
  Faceless написав:І чим таким то ви торгуєте, що в прозорому кульочку товару на 1000 грн...

....щоб не спалити свою контору, відповім вам так, що в голову прийшло: електробритва...... болгарка..... запчастина до машини.....ніндзяго/бей-блейдери(2шт).....- та багато є речей, які поміщаються в прозору середню "майочку"!)))
Вот ВЫ балабол !!!! Спамите на форуме по максимуму , а сказать где и чем слабо !!! Я могу даже адрес своего производства назвать !!!!
Den
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:11

  Den написав:
  ЛАД написав:Den
В Харькове цены на приличные офисы порядка 10 долл. за метр + коммунальные.
В Киева на Жилянской я снимаю 800 м.кв производсва по 7 у.е и офис 150 м кв по 15у.е... И это считается ДЕШЕВО+ комуналка !!! Зимой она иногда дороже аренды !!

Переезжайте к нам. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:11

  tea написав:
  flyman написав:зараз є варіант уйти в крипту, не баксом єдиним....

Для криптовалют це буде перша криза.Невідомо - куди піде курс того ж біткоїна.
Мені чомусь здається,що під час світової кризи якраз курс біткоїна впаде.

На данной ветке обсуждение биткойна и прочей крипты - оффтоп.

Заходите лучше на мою ветку "Криптовалюты, рынок криптовалют" (мою, потому что я написал первый пост), там продолжим обсуждение.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:16

  Искатель написав:
  tea написав:
  flyman написав:зараз є варіант уйти в крипту, не баксом єдиним....

Для криптовалют це буде перша криза.Невідомо - куди піде курс того ж біткоїна.
Мені чомусь здається,що під час світової кризи якраз курс біткоїна впаде.

На данной ветке обсуждение биткойна и прочей крипты - оффтоп.

Заходите лучше на мою ветку "Криптовалюты, рынок криптовалют" (мою, потому что я написал первый пост), там продолжим обсуждение.

Тут почалась дискусія про світову кризу,тому нитка дискусії нехай залишається на валютній гілці.
В будній день про криптовалюту тут як правило не пишуть.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:21

  Den написав:
  Долярчик написав:
  Faceless написав:І чим таким то ви торгуєте, що в прозорому кульочку товару на 1000 грн...

....щоб не спалити свою контору, відповім вам так, що в голову прийшло: електробритва...... болгарка..... запчастина до машини.....ніндзяго/бей-блейдери(2шт).....- та багато є речей, які поміщаються в прозору середню "майочку"!)))
Вот ВЫ балабол !!!! Спамите на форуме по максимуму , а сказать где и чем слабо !!! Я могу даже адрес своего производства назвать !!!!

.... що зміниться, якщо Я скажу, що продаю електроінструмент чи іграшки для дітей? - чи ще щось...... - суті воно не міняє! - будь-де, періодично заходять індивідиуми, які просто "викручують" ваш мозок!!! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:22

  tea написав:
  холява написав:Вот так и болтаемся .

Для тих,хто не знає,повідомлю.
Пізнайко вдень купив ящик пива і три в"ялених ляща. :mrgreen:
Буде святкувати останній матч збірної Росії на ЧС-18. :mrgreen:
https://i.ytimg.com/vi/WWbteQJXwOU/maxresdefault.jpg


Нет , нет , только не пиво.
Самогон,водка , красное , белое ,коньяк , но только не пиво.
Это эликсир тупости.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:24

Re: Валютный рынок в контексте

.... сьогодні напевно, магнітні бурі, що мою писанину не спершого разу можуть зрозуміти/сприйняти!
:mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:27

  холява написав:
  tea написав:Для тих,хто не знає,повідомлю.
Пізнайко вдень купив ящик пива і три в"ялених ляща. :mrgreen:
Буде святкувати останній матч збірної Росії на ЧС-18. :mrgreen:
https://i.ytimg.com/vi/WWbteQJXwOU/maxresdefault.jpg


Нет , нет , только не пиво.
Самогон,водка , красное , белое ,коньяк , но только не пиво.
Это эликсир тупости.

Вже вирішили,чим будете відмічати поразку Росії з великим рахунком? :wink:
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:33

  Долярчик написав:.... що зміниться, якщо Я скажу, що продаю електроінструмент чи іграшки для дітей? - чи ще щось...... - суті воно не міняє! - будь-де, періодично заходять індивідиуми, які просто "викручують" ваш мозок!!! :mrgreen:

я не прийду і не буду викручувати вам мозок і скажу іншим щоб там не викручували мозок
Востаннє редагувалось KIM30 в Нед 01 лип, 2018 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:33

Re: Валютный рынок в контексте

Народ, досить бухати!!! - тверезі, ви більш адекватно все сприймаєте!)))

Юра-61, давайте з старої обліківки пишіть про нерівнопорізані доляри..... і що їх треба ОБОВ'ЯЗКОВО нюхати при покупці, а то дома можна всю шафу засмердіти)))))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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