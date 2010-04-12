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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лип, 2018 15:10
Долярчик написав: Faceless написав:
І чим таким то ви торгуєте, що в прозорому кульочку товару на 1000 грн...
....щоб не спалити свою контору, відповім вам так, що в голову прийшло: електробритва...... болгарка..... запчастина до машини.....ніндзяго/бей-блейдери(2шт).....- та багато є речей, які поміщаються в прозору середню "майочку"!)))
Вот ВЫ балабол !!!! Спамите на форуме по максимуму , а сказать где и чем слабо !!! Я могу даже адрес своего производства назвать !!!!
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Den
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:11
Den написав: ЛАД написав:Den
В Харькове цены на приличные офисы порядка 10 долл. за метр + коммунальные.
В Киева на Жилянской я снимаю 800 м.кв производсва по 7 у.е и офис 150 м кв по 15у.е... И это считается ДЕШЕВО+ комуналка !!! Зимой она иногда дороже аренды !!
Переезжайте к нам.
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ЛАД
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:11
tea написав: flyman написав:
зараз є варіант уйти в крипту, не баксом єдиним....
Для криптовалют це буде перша криза.Невідомо - куди піде курс того ж біткоїна.
Мені чомусь здається,що під час світової кризи якраз курс біткоїна впаде.
На данной ветке обсуждение биткойна и прочей крипты - оффтоп.
Заходите лучше на мою ветку "Криптовалюты, рынок криптовалют"
(мою, потому что я написал первый пост), там продолжим обсуждение.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:16
Искатель написав: tea написав: flyman написав:
зараз є варіант уйти в крипту, не баксом єдиним....
Для криптовалют це буде перша криза.Невідомо - куди піде курс того ж біткоїна.
Мені чомусь здається,що під час світової кризи якраз курс біткоїна впаде.
На данной ветке обсуждение биткойна и прочей крипты - оффтоп.
Заходите лучше на мою ветку "Криптовалюты, рынок криптовалют"
(мою, потому что я написал первый пост), там продолжим обсуждение.
Тут почалась дискусія про світову кризу,тому нитка дискусії нехай залишається на валютній гілці.
В будній день про криптовалюту тут як правило не пишуть.
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tea
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:21
Den написав: Долярчик написав: Faceless написав:
І чим таким то ви торгуєте, що в прозорому кульочку товару на 1000 грн...
....щоб не спалити свою контору, відповім вам так, що в голову прийшло: електробритва...... болгарка..... запчастина до машини.....ніндзяго/бей-блейдери(2шт).....- та багато є речей, які поміщаються в прозору середню "майочку"!)))
Вот ВЫ балабол !!!! Спамите на форуме по максимуму , а сказать где и чем слабо !!! Я могу даже адрес своего производства назвать !!!!
.... що зміниться, якщо Я скажу, що продаю електроінструмент чи іграшки для дітей? - чи ще щось...... - суті воно не міняє! - будь-де, періодично заходять індивідиуми, які просто "викручують" ваш мозок!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:22
Нет , нет , только не пиво.
Самогон,водка , красное , белое ,коньяк , но только не пиво.
Это эликсир тупости.
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холява
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:27
холява написав:
Нет , нет , только не пиво.Самогон,водка , красное , белое ,коньяк
, но только не пиво.
Это эликсир тупости.
Вже вирішили,чим будете відмічати поразку Росії з великим рахунком?
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:33
Долярчик написав:
.... що зміниться
, якщо Я скажу, що продаю електроінструмент чи іграшки для дітей? - чи ще щось...... - суті воно не міняє! - будь-де, періодично заходять індивідиуми, які просто "викручують" ваш мозок!!!
я не прийду і не буду викручувати вам мозок і скажу іншим щоб там не викручували мозок
Востаннє редагувалось KIM30
в Нед 01 лип, 2018 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:33
Народ, досить бухати!!! - тверезі, ви більш адекватно все сприймаєте!)))
Юра-61, давайте з старої обліківки пишіть про нерівнопорізані доляри..... і що їх треба ОБОВ'ЯЗКОВО нюхати при покупці, а то дома можна всю шафу засмердіти)))))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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