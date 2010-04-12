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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5303530453055306>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:36

Re: Валютный рынок в контексте

еееехххххх, даремно я почав ту тему....... - торгашів сьогодні тут мало, а інші тупо не розуміють, бо НІКОЛИ НЕ БУЛИ ПО ТУ СТОРОНУ прилавку!!!))))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:37

  tea написав:
  холява написав:
  tea написав:Для тих,хто не знає,повідомлю.
Пізнайко вдень купив ящик пива і три в"ялених ляща. :mrgreen:
Буде святкувати останній матч збірної Росії на ЧС-18. :mrgreen:
https://i.ytimg.com/vi/WWbteQJXwOU/maxresdefault.jpg


Нет , нет , только не пиво.
Самогон,водка , красное , белое ,коньяк , но только не пиво.
Это эликсир тупости.

Вже вирішили,чим будете відмічати поразку Росії з великим рахунком? :wink:


Вчера великие Португалия и Аргентина поехали домой ....так что не говори гоп , пока не перепрыгнули.....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:37

  Trast написав:Так, а чего никто спасибо мне не сказал?
А то Аляк и так далее,.а я месяца полтора еащад написал, что доллар около 20 чисел пойдет вверх.

Дякую.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:40

  Долярчик написав:еееехххххх, даремно я почав ту тему....... - торгашів сьогодні тут мало, а інші тупо не розуміють, бо НІКОЛИ НЕ БУЛИ ПО ТУ СТОРОНУ прилавку!!!))))

Ви просто поганий продавець! Бо хороший продавець буде з повагою відноситись до будьякого покупця.
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:47

.... що зміниться, якщо Я скажу, що продаю електроінструмент чи іграшки для дітей? - чи ще щось...... - суті воно не міняє! - будь-де, періодично заходять індивідиуми, які просто "викручують" ваш мозок!!! :mrgreen:[/quote]


так как ты выносишь здесь мозг...некоторым надо еще учиться
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:49

  KIM30 написав:
  Долярчик написав:.... що зміниться, якщо Я скажу, що продаю електроінструмент чи іграшки для дітей? - чи ще щось...... - суті воно не міняє! - будь-де, періодично заходять індивідиуми, які просто "викручують" ваш мозок!!! :mrgreen:

я не прийду і не буду викручувати вам мозок і скажу іншим щоб там не викручували мозок

Для вас і ваших колег особисто повішу табличку на свій магазин: "Тошнотікам вхід заборонений!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:51

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Вже вирішили,чим будете відмічати поразку Росії з великим рахунком?

Оптимістично. Забуваєте про варіанти: дали "бабла", опромінення, домішали щось у харчі/воду, намазали на ручку, аерозолі тощо.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 01 лип, 2018 15:55, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:53

  KIM30 написав:
  Долярчик написав:еееехххххх, даремно я почав ту тему....... - торгашів сьогодні тут мало, а інші тупо не розуміють, бо НІКОЛИ НЕ БУЛИ ПО ТУ СТОРОНУ прилавку!!!))))

Ви просто поганий продавець! Бо хороший продавець буде з повагою відноситись до будьякого покупця.

... та Я ложив на таких покупців, які купують на 10грн(а переважно, взагалі, нічого не купують) стелитись біля них!
нах :mrgreen: нах таких морочливих тошнотиків! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:55

  centurionus написав:
  tea написав:Вже вирішили,чим будете відмічати поразку Росії з великим рахунком?

Оптимістично. Забуваєте про варіанти: дали "бабла", опромінення, домішали щось у харчі/воду, намазали на ручку тощо.

Так що - дарма Пізнайко дві пляшки горілки купив? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:55

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Отличия 2008 я уже писал.


А ще у 2008 році одна піарились роздаючи наліво направо гроші:
Про це заявив у вівторок на прес-конференції голова Рахункової палати України Валентин Симоненко, повідомляє УНІАН.
Він нагадав, що на початку 2008 року, не маючи гривневих ресурсів, уряд почав спрямовувати на виплату компенсацій запозичені 2007 року валютні кошти. За оцінками Рахункової палати, на зазначені цілі було використано 770 млн. дол., які було позичено на 6 років під 6,6% річних.
"Тепер треба повертати не по 5 грн. за долар, а по 8-9 грн. за долар. І починати повертати їх необхідно з цього року, – сказав Симоненко. – В результаті девальвації гривні це рішення коштує 4,5 млрд. грн. Таким чином, для того, щоб люди отримали 6 млрд. грн., уряд і Мінфін фактично витратили 10,5 млрд. грн. державних коштів, це як мінімум".
https://www.pravda.com.ua/news/2009/03/3/3776345/

Ще приблизно ж таку суму було виділено:
На подолання наслідків стихійного лиха у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях з Держбюджету протягом 2008-2009 років було виділено понад 4,1 мільярда гривень.http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/pu ... =248446145


Тоді ж злетіли різні соціальні виплати, одноразові допомоги при виході на пенсію 10 окладів, за багатодітність. В еквіваленті багато хто отримував по 10 і більше тис.$ за "гарні очі". А вже осінню все це свято життя забуксувало.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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