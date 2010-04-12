.... що зміниться, якщо Я скажу, що продаю електроінструмент чи іграшки для дітей? - чи ще щось...... - суті воно не міняє! - будь-де, періодично заходять індивідиуми, які просто "викручують" ваш мозок!!! [/quote]
так как ты выносишь здесь мозг...некоторым надо еще учиться
Долярчик написав:.... що зміниться, якщо Я скажу, що продаю електроінструмент чи іграшки для дітей? - чи ще щось...... - суті воно не міняє! - будь-де, періодично заходять індивідиуми, які просто "викручують" ваш мозок!!!
я не прийду і не буду викручувати вам мозок і скажу іншим щоб там не викручували мозок
Для вас і ваших колег особисто повішу табличку на свій магазин: "Тошнотікам вхід заборонений!"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
А ще у 2008 році одна піарились роздаючи наліво направо гроші:
Про це заявив у вівторок на прес-конференції голова Рахункової палати України Валентин Симоненко, повідомляє УНІАН. Він нагадав, що на початку 2008 року, не маючи гривневих ресурсів, уряд почав спрямовувати на виплату компенсацій запозичені 2007 року валютні кошти. За оцінками Рахункової палати, на зазначені цілі було використано 770 млн. дол., які було позичено на 6 років під 6,6% річних. "Тепер треба повертати не по 5 грн. за долар, а по 8-9 грн. за долар. І починати повертати їх необхідно з цього року, – сказав Симоненко. – В результаті девальвації гривні це рішення коштує 4,5 млрд. грн. Таким чином, для того, щоб люди отримали 6 млрд. грн., уряд і Мінфін фактично витратили 10,5 млрд. грн. державних коштів, це як мінімум".
https://www.pravda.com.ua/news/2009/03/3/3776345/
Ще приблизно ж таку суму було виділено:
На подолання наслідків стихійного лиха у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях з Держбюджету протягом 2008-2009 років було виділено понад 4,1 мільярда гривень.http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/pu ... =248446145
Тоді ж злетіли різні соціальні виплати, одноразові допомоги при виході на пенсію 10 окладів, за багатодітність. В еквіваленті багато хто отримував по 10 і більше тис.$ за "гарні очі". А вже осінню все це свято життя забуксувало.