Додано: Нед 01 лип, 2018 15:51

tea написав: Вже вирішили,чим будете відмічати поразку Росії з великим рахунком? Вже вирішили,чим будете відмічати поразку Росії з великим рахунком?

Оптимістично. Забуваєте про варіанти: дали "бабла", опромінення, домішали щось у харчі/воду, намазали на ручку, аерозолі тощо. Оптимістично. Забуваєте про варіанти: дали "бабла", опромінення, домішали щось у харчі/воду, намазали на ручку, аерозолі тощо.

Востаннє редагувалось centurionus в Нед 01 лип, 2018 15:55, всього редагувалось 1 раз.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell