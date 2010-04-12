Libo написав:

tea написав: При світовій кризі в нас піде ланцюжок подій,схожий з 2008 роком.Спочатку підуть "гарячі гроші",що вже спостерігається.Потім суттєво погіршиться торгівельний баланс,тобто продавати [b] вже [/b] станемо менше,бо впадуть і ціни і обсяги наших експортних позицій,а купувати ще менше не станемо,бо зарплати в гривнях щомісяця зростають,а курс триматимуть в рамках курса бюджету.Потім,коли певна частина українців усвідомить,що криза-таки йде,ломонеться в банки,щоб забрати гривневі депозити і негайно купити долари.Якщо кількість таких людей буде суттєва,НБУ змушений буде ввести мораторій на зняття,як це було в 2008 р. При світовій кризі в нас піде ланцюжок подій,схожий з 2008 роком.Спочатку підуть "гарячі гроші",що вже спостерігається.Потім суттєво погіршиться торгівельний баланс,тобто продавати[/b] станемо менше,бо впадуть і ціни і обсяги наших експортних позицій,а купуватименше не станемо,бо зарплати в гривнях щомісяця зростають,а курс триматимуть в рамках курса бюджету.Потім,коли певна частина українців усвідомить,що криза-таки йде,ломонеться в банки,щоб забрати гривневі депозити і негайно купити долари.Якщо кількість таких людей буде суттєва,НБУ змушений буде ввести мораторій на зняття,як це було в 2008 р.

А мы им в качестве контрудара свои 20 соток ... И огород. И поросятко. И курочки.Наши доллары и евро уже давно надежно под матрасом. Есть немного золотишка. На кухне столовая посуда из чистого серебра.И что нам ваш кризис?Выкопаем картошку, купим мешок гречки и пох.Как всегда пострадают лишь самые жадные. Кто играет в гривну-депозиты. Но они сами виноваты - не хотят учиться на уроках устории, как садомазохисты добровольно лезут в гривну-депозиты-кредиты и тут же верещат о, боже, грядет кризис!Главное правило нашей сегодняшней действительности - не хочешь попасть под жернова финансового кризиса - не лезь в гривну и не имей никаких дел с нынешней украинской банковской системой. И тогда никакой кризис тебя не заденет.