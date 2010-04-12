tea написав:При світовій кризі в нас піде ланцюжок подій,схожий з 2008 роком.Спочатку підуть "гарячі гроші",що вже спостерігається.Потім суттєво погіршиться торгівельний баланс,тобто продавати [b]вже[/b] станемо менше,бо впадуть і ціни і обсяги наших експортних позицій,а купувати ще менше не станемо,бо зарплати в гривнях щомісяця зростають,а курс триматимуть в рамках курса бюджету.Потім,коли певна частина українців усвідомить,що криза-таки йде,ломонеться в банки,щоб забрати гривневі депозити і негайно купити долари.Якщо кількість таких людей буде суттєва,НБУ змушений буде ввести мораторій на зняття,як це було в 2008 р.
А мы им в качестве контрудара свои 20 соток ... И огород. И поросятко. И курочки. Наши доллары и евро уже давно надежно под матрасом. Есть немного золотишка. На кухне столовая посуда из чистого серебра. И что нам ваш кризис? Выкопаем картошку, купим мешок гречки и пох. Как всегда пострадают лишь самые жадные. Кто играет в гривну-депозиты. Но они сами виноваты - не хотят учиться на уроках устории, как садомазохисты добровольно лезут в гривну-депозиты-кредиты и тут же верещат о, боже, грядет кризис! Главное правило нашей сегодняшней действительности - не хочешь попасть под жернова финансового кризиса - не лезь в гривну и не имей никаких дел с нынешней украинской банковской системой. И тогда никакой кризис тебя не заденет.
flyman написав:......... зараз є варіант уйти в крипту, не баксом єдиним....
Как раз в случае мирового кризиса можно уходить и бакс - он будет расти. Но при желании можно и в крипту. Но я не об этом. Интересны причины возможной девальвации и опасность мирового кризиса для гривни.
Крипта упадет ниже плинтуса в случае мирового кризиса, ведь все уйдут в бакс.
Гривна в случае большого кризиса упадет на фоне падения цен на ресурсы и вывода остатков капитала, а еще народ снова будет панически убегать в доллар по любой цене. Ну и северные соседи сделаю все, чтобы мы погрузились как можно глубже в ...
крипта уже упала...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.