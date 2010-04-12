RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5304530553065307>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:58

  centurionus написав: Забуваєте про варіанти: дали "бабла", опромінення, домішали щось у харчі/воду, намазали на ручку, аерозолі тощо.

Уругваю ж не підсипали? :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 14628
З нами з: 15.11.08
Подякував: 170 раз.
Подякували: 1782 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:01

  холява написав:
  tea написав:
  холява написав:Вот так и болтаемся .

Для тих,хто не знає,повідомлю.
Пізнайко вдень купив ящик пива і три в"ялених ляща. :mrgreen:
Буде святкувати останній матч збірної Росії на ЧС-18. :mrgreen:
https://i.ytimg.com/vi/WWbteQJXwOU/maxresdefault.jpg


Нет , нет , только не пиво.
Самогон,водка , красное , белое ,коньяк , но только не пиво.
Это эликсир тупости.

врачи водку не пьют, это вредно...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5219
З нами з: 20.11.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:10

  Libo написав:
  tea написав:При світовій кризі в нас піде ланцюжок подій,схожий з 2008 роком.Спочатку підуть "гарячі гроші",що вже спостерігається.Потім суттєво погіршиться торгівельний баланс,тобто продавати [b]вже[/b] станемо менше,бо впадуть і ціни і обсяги наших експортних позицій,а купувати ще менше не станемо,бо зарплати в гривнях щомісяця зростають,а курс триматимуть в рамках курса бюджету.Потім,коли певна частина українців усвідомить,що криза-таки йде,ломонеться в банки,щоб забрати гривневі депозити і негайно купити долари.Якщо кількість таких людей буде суттєва,НБУ змушений буде ввести мораторій на зняття,як це було в 2008 р.


А мы им в качестве контрудара свои 20 соток ... И огород. И поросятко. И курочки.
Наши доллары и евро уже давно надежно под матрасом. Есть немного золотишка. На кухне столовая посуда из чистого серебра.
И что нам ваш кризис? :roll:
Выкопаем картошку, купим мешок гречки и пох. :wink:
Как всегда пострадают лишь самые жадные. Кто играет в гривну-депозиты. Но они сами виноваты - не хотят учиться на уроках устории, как садомазохисты добровольно лезут в гривну-депозиты-кредиты и тут же верещат о, боже, грядет кризис!
Главное правило нашей сегодняшней действительности - не хочешь попасть под жернова финансового кризиса - не лезь в гривну и не имей никаких дел с нынешней украинской банковской системой. И тогда никакой кризис тебя не заденет. 8)

а с немецкой банковской системой можно? :
Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5219
З нами з: 20.11.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:19

Re: Валютный рынок в контексте

удалил
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 01 лип, 2018 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 30.09.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:23

  Vint написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
зараз є варіант уйти в крипту, не баксом єдиним....

Как раз в случае мирового кризиса можно уходить и бакс - он будет расти. Но при желании можно и в крипту.
Но я не об этом. Интересны причины возможной девальвации и опасность мирового кризиса для гривни.


Крипта упадет ниже плинтуса в случае мирового кризиса, ведь все уйдут в бакс.

Гривна в случае большого кризиса упадет на фоне падения цен на ресурсы и вывода остатков капитала, а еще народ снова будет панически убегать в доллар по любой цене. Ну и северные соседи сделаю все, чтобы мы погрузились как можно глубже в ...

крипта уже упала...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14103
З нами з: 09.03.14
Подякував: 825 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:28

Yuri_61

https://inter.ua/ru/live

ps: в Киеве сегодня можно купить по 26.09
rils33
 
Повідомлень: 15
З нами з: 12.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:35

удалил
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 01 лип, 2018 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 30.09.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:43

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:но только не пиво.
Это эликсир тупости.


Впервые я крайне оскорблен Вашими словами. :mrgreen:

Богатейший коктейль всяческих полезностей. Единственное, за чем следует следить любителям пива - физическая нагрузка.
Востаннє редагувалось Очкарик в Нед 01 лип, 2018 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2530
З нами з: 06.03.14
Подякував: 712 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:45

Re: Валютный рынок в контексте

rils33 написав:Yuri_61

https://inter.ua/ru/live

ps: в Киеве сегодня можно купить по 26.09
Взял бы кирпич

Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
portoz
 
Повідомлень: 127
З нами з: 28.08.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:46

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра утром узнаю почему наши пытаются расстаться

Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
portoz
 
Повідомлень: 127
З нами з: 28.08.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5304530553065307>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1256, 1257, 1258
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12577 1387384
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лип, 2018 18:12
barabass
Валютный рынок в мире 1 ... 628, 629, 630
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6294 1333852
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 чер, 2018 12:51
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241426
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7635)
01.07.2018 18:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.