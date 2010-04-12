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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5304530553065307

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:52

  edvardd написав:
  холява написав:
  tea написав:
Нет , нет , только не пиво.
Самогон,водка , красное , белое ,коньяк , но только не пиво.
Это эликсир тупости.

врачи водку не пьют, это вредно...


Как же бывают наивны мудрые люди.
Знавал (и до сих пор знаю) спеца , который выпивал рюмку, выкуривал сигарету ,съедал антиполицай и только после этого шел кодировать.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:55

  edvardd написав:
  холява написав:Нет , нет , только не пиво.
Самогон,водка , красное , белое ,коньяк , но только не пиво.
Это эликсир тупости.

врачи водку не пьют, это вредно...

Це не про Пізнайка. :mrgreen: :mrgreen:
За перемогу Іспанії буде пити "в три горла". :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:56

  Yuri_61 написав:где сейчас можно посмотреть онлайн матч Испания - Россия, дайте ссылку, плиз


По ИНТЕРУ ..
..и провод скотчем прилепите прямо к экрану , ну Вы же спец по компам ,сами знаете.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:19

обрізали при самій ріпиці®)))

Українці масово втрачають право на субсидії: чому і хто залишається без знижки!
субсидія не призначається: якщо площа квартири від 120 кв.м або будинку - від 200 кв.м, купили машину, яка не старше 5 років, в сім'ї є безробітний дорослий, який не платить єдині соціальний внесок, сім'я два місяці не платила за комуналку або витратила за раз від 50 тис. грн.
https://www.obozrevatel.com/economics/u ... gn=webpush
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:30

  ROLF написав:.... що зміниться, якщо Я скажу, що продаю електроінструмент чи іграшки для дітей? - чи ще щось...... - суті воно не міняє! - будь-де, періодично заходять індивідиуми, які просто "викручують" ваш мозок!!! :mrgreen:



так как ты выносишь здесь мозг...некоторым надо еще учиться[/quote]


... ну тут ти може сміло натиснути кнопку ігнор, а в магазині такого не зробиш :mrgreen: :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 5304530553065307
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