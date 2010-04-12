Українці масово втрачають право на субсидії: чому і хто залишається без знижки! субсидія не призначається: якщо площа квартири від 120 кв.м або будинку - від 200 кв.м, купили машину, яка не старше 5 років, в сім'ї є безробітний дорослий, який не платить єдині соціальний внесок, сім'я два місяці не платила за комуналку або витратила за раз від 50 тис. грн. https://www.obozrevatel.com/economics/u ... gn=webpush
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
ROLF написав:.... що зміниться, якщо Я скажу, що продаю електроінструмент чи іграшки для дітей? - чи ще щось...... - суті воно не міняє! - будь-де, періодично заходять індивідиуми, які просто "викручують" ваш мозок!!!
так как ты выносишь здесь мозг...некоторым надо еще учиться[/quote]
... ну тут ти може сміло натиснути кнопку ігнор, а в магазині такого не зробиш
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4