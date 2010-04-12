Как же бывают наивны мудрые люди.
Знавал (и до сих пор знаю) спеца , который выпивал рюмку, выкуривал сигарету ,съедал антиполицай и только после этого шел кодировать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лип, 2018 16:52
Как же бывают наивны мудрые люди.
Знавал (и до сих пор знаю) спеца , который выпивал рюмку, выкуривал сигарету ,съедал антиполицай и только после этого шел кодировать.
Додано: Нед 01 лип, 2018 16:55
Додано: Нед 01 лип, 2018 16:56
Додано: Нед 01 лип, 2018 17:19
обрізали при самій ріпиці®)))
Українці масово втрачають право на субсидії: чому і хто залишається без знижки!
субсидія не призначається: якщо площа квартири від 120 кв.м або будинку - від 200 кв.м, купили машину, яка не старше 5 років, в сім'ї є безробітний дорослий, який не платить єдині соціальний внесок, сім'я два місяці не платила за комуналку або витратила за раз від 50 тис. грн.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 01 лип, 2018 17:30
так как ты выносишь здесь мозг...некоторым надо еще учиться[/quote]
... ну тут ти може сміло натиснути кнопку ігнор, а в магазині такого не зробиш
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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