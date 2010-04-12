Українці масово втрачають право на субсидії: чому і хто залишається без знижки! субсидія не призначається: якщо площа квартири від 120 кв.м або будинку - від 200 кв.м, купили машину, яка не старше 5 років, в сім'ї є безробітний дорослий, який не платить єдині соціальний внесок, сім'я два місяці не платила за комуналку або витратила за раз від 50 тис. грн. https://www.obozrevatel.com/economics/u ... gn=webpush
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
ROLF написав:.... що зміниться, якщо Я скажу, що продаю електроінструмент чи іграшки для дітей? - чи ще щось...... - суті воно не міняє! - будь-де, періодично заходять індивідиуми, які просто "викручують" ваш мозок!!!
так как ты выносишь здесь мозг...некоторым надо еще учиться[/quote]
... ну тут ти може сміло натиснути кнопку ігнор, а в магазині такого не зробиш
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
ЛАД написав:Для тех, кто сдал в январе-февр. по 28+- и подержал на депо, купить сегодня по 26,15 или даже 26,25 считаю достаточно выгодно. Возможно, будет лёгкое снижение, но, как по мне, выигрыш лишних 5-10 коп. (в 26- и, тем более, 25,5, простите, не верю) не стоит затраченных нервов, так что, возможно, Чай не так уж не прав.
Мне давно хочется спросить ловцов дна, по какому курсу надеялись откупить, сдавая зимой? Как по мне, надеяться на 26 и ниже было трудно, учитывая тенденцию ежегодной небольшой девальвации. Сдается мне, что стопы давно пройдены. Дальше это уже не бизнес, а жадность.