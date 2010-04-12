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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5305530653075308>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:52

  edvardd написав:
  холява написав:
  tea написав:
Нет , нет , только не пиво.
Самогон,водка , красное , белое ,коньяк , но только не пиво.
Это эликсир тупости.

врачи водку не пьют, это вредно...


Как же бывают наивны мудрые люди.
Знавал (и до сих пор знаю) спеца , который выпивал рюмку, выкуривал сигарету ,съедал антиполицай и только после этого шел кодировать.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:55

  edvardd написав:
  холява написав:Нет , нет , только не пиво.
Самогон,водка , красное , белое ,коньяк , но только не пиво.
Это эликсир тупости.

врачи водку не пьют, это вредно...

Це не про Пізнайка. :mrgreen: :mrgreen:
За перемогу Іспанії буде пити "в три горла". :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:56

  Yuri_61 написав:где сейчас можно посмотреть онлайн матч Испания - Россия, дайте ссылку, плиз


По ИНТЕРУ ..
..и провод скотчем прилепите прямо к экрану , ну Вы же спец по компам ,сами знаете.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:19

обрізали при самій ріпиці®)))

Українці масово втрачають право на субсидії: чому і хто залишається без знижки!
субсидія не призначається: якщо площа квартири від 120 кв.м або будинку - від 200 кв.м, купили машину, яка не старше 5 років, в сім'ї є безробітний дорослий, який не платить єдині соціальний внесок, сім'я два місяці не платила за комуналку або витратила за раз від 50 тис. грн.
https://www.obozrevatel.com/economics/u ... gn=webpush
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:30

  ROLF написав:.... що зміниться, якщо Я скажу, що продаю електроінструмент чи іграшки для дітей? - чи ще щось...... - суті воно не міняє! - будь-де, періодично заходять індивідиуми, які просто "викручують" ваш мозок!!! :mrgreen:



так как ты выносишь здесь мозг...некоторым надо еще учиться[/quote]


... ну тут ти може сміло натиснути кнопку ігнор, а в магазині такого не зробиш :mrgreen: :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 18:42

  tea написав:Вже вирішили,чим будете відмічати поразку Росії з великим рахунком?


Короче, ни фига себе, что творится. Чемпионат неожиданностей.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 18:45

  freeze написав:
  tea написав:Вже вирішили,чим будете відмічати поразку Росії з великим рахунком?


Короче, ни фига себе, что творится. Чемпионат неожиданностей.

Так.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 18:57

  tea написав:
  freeze написав:
  tea написав:Вже вирішили,чим будете відмічати поразку Росії з великим рахунком?


Короче, ни фига себе, что творится. Чемпионат неожиданностей.

Так.



усе набагато простіше
купили іспанців як і голандців на попередніх чемпіонатах. Із самого початку вважав, що раша виграє чемпіонат, газпром купить усіх
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 18:57

  freeze написав:
  tea написав:Вже вирішили,чим будете відмічати поразку Росії з великим рахунком?


Короче, ни фига себе, что творится. Чемпионат неожиданностей.

meldonium
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:08

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Для тех, кто сдал в январе-февр. по 28+- и подержал на депо, купить сегодня по 26,15 или даже 26,25 считаю достаточно выгодно. Возможно, будет лёгкое снижение, но, как по мне, выигрыш лишних 5-10 коп. (в 26- и, тем более, 25,5, простите, не верю) не стоит затраченных нервов, так что, возможно, Чай не так уж не прав.

Мне давно хочется спросить ловцов дна, по какому курсу надеялись откупить, сдавая зимой? Как по мне, надеяться на 26 и ниже было трудно, учитывая тенденцию ежегодной небольшой девальвации.
Сдается мне, что стопы давно пройдены. Дальше это уже не бизнес, а жадность.
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