Прошу прощения, что не по теме, но сегодня ещё выходной, а эконом. вопросы желания обсуждать у форумчан не вижу.
Мустафа Найєм На ґрунті ненависті Є три запитання, на які мені доводиться відповідати під час зустрічей з іноземними політиками або журналістами. Про корупцію. Про війну. І про фашизм. Завжди. На кожній зустрічі. Під час кожного інтерв'ю.
Так от, коли я кажу про корупцію, то безумовно знаю, з ким і з чим борюся. Точно розумію, якого ворога маю на увазі, коли йдеться про Донбас. Але по-справжньому гублюся, якщо якийсь поважний експерт або політик запитує, чи не вважаю я проблемою, що в нашій країні буяє неонацизм і фашизм. І щоразу абсолютно щиро відповідаю: звісно ж, фашизм і расизм — це не про нашу країну. "Подивіться, зрештою, на мене і дайте відповідь на своє запитання самі". Однак завжди замислююся: чому ми — країна, під час революції в якій першими загинули вірменин, білорус і грузин, — маємо виправдовуватися в спотвореному уявленні про любов до батьківщини і чистоту нації? І чому хтось вважає, що має право сидіти в тилу і встромляти ніж в спину нашій армії та дипломатії?
Тепер завдяки таким "патріотам" і "охоронцям чистоти" відповідати на це питання стане складніше. Не тільки мені. Всій країні.
Що з цим робити?
Довгий час ми боялися вимовляти це слово, сподіваючись, що все минеться якось саме собою. Не минулось. І щоб перші дзвіночки не стали національною пандемією, настав час це сказати вголос і визнати: в нашому суспільстві є прояви расизму, і вони мають системний характер. Для початку — визнати. Потім — правильно кваліфікувати і відкрито цьому протистояти. У громадському дискурсі, в поліцейських відділках і судах. ....... А якщо комусь хочеться навести наочний приклад того, на що може перетворитися наше потурання, загляньте за поребрик. Там теж все починалося зі сором'язливого замовчування. Замовчування, яке перетворило насильство і непримиренність на норму. Тепер же вони експортуються на будь-який сприятливий грунт: від підтримки праворадикальних сил в європейських країнах до вбивчого загравання з неонацизмом "легковірної" молоді в наших містах.
pesikot написав:ЛАД вы всё продолжаете оправдывать российский фашизм.
Уважаемый, во-первых, тут уже ни одного моего слова нет - чистая цитата Мустафы Найема, во-вторых, Вы цитату до конца дочитали? в-третьих, где Вы в этой цитате нашли оправдание российского фашизма? Не буду советовать к какому врачу обратиться, решите сами.
P.s. Кстати, от Вас не помню ни одного поста по теме ветки. P.p.s. Мустафа - тоже российский агент?
ЛАД Ваші постійні натяки про розгул фашизму, неонацизму в Україні тут задовбали якщо не всіх, то багатьох. Таке враження що в РФ Ви саме за інструкціями їздили, тягнете на форум лише негатив про Україну. Вам в Харькові українські неонацисти чи фашисти спати по ночам не дають маршируючи безкінечними колонами? Хоч одного бачили? Ні? То зав"язуйте з цим махровим українофобським флудом ТУТ!
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.