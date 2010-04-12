Мустафа Найєм

На ґрунті ненависті

Є три запитання, на які мені доводиться відповідати під час зустрічей з іноземними політиками або журналістами. Про корупцію. Про війну. І про фашизм. Завжди. На кожній зустрічі. Під час кожного інтерв'ю.



Так от, коли я кажу про корупцію, то безумовно знаю, з ким і з чим борюся. Точно розумію, якого ворога маю на увазі, коли йдеться про Донбас. Але по-справжньому гублюся, якщо якийсь поважний експерт або політик запитує, чи не вважаю я проблемою, що в нашій країні буяє неонацизм і фашизм. І щоразу абсолютно щиро відповідаю: звісно ж, фашизм і расизм — це не про нашу країну. "Подивіться, зрештою, на мене і дайте відповідь на своє запитання самі". Однак завжди замислююся: чому ми — країна, під час революції в якій першими загинули вірменин, білорус і грузин, — маємо виправдовуватися в спотвореному уявленні про любов до батьківщини і чистоту нації? І чому хтось вважає, що має право сидіти в тилу і встромляти ніж в спину нашій армії та дипломатії?



Тепер завдяки таким "патріотам" і "охоронцям чистоти" відповідати на це питання стане складніше. Не тільки мені. Всій країні.



Що з цим робити?



Довгий час ми боялися вимовляти це слово, сподіваючись, що все минеться якось саме собою. Не минулось. І щоб перші дзвіночки не стали національною пандемією, настав час це сказати вголос і визнати: в нашому суспільстві є прояви расизму, і вони мають системний характер. Для початку — визнати. Потім — правильно кваліфікувати і відкрито цьому протистояти. У громадському дискурсі, в поліцейських відділках і судах.

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А якщо комусь хочеться навести наочний приклад того, на що може перетворитися наше потурання, загляньте за поребрик. Там теж все починалося зі сором'язливого замовчування. Замовчування, яке перетворило насильство і непримиренність на норму. Тепер же вони експортуються на будь-який сприятливий грунт: від підтримки праворадикальних сил в європейських країнах до вбивчого загравання з неонацизмом "легковірної" молоді в наших містах.