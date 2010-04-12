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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5305530653075308

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:16

  jump написав: усе набагато простіше
купили іспанців як і голандців на попередніх чемпіонатах. Із самого початку вважав, що раша виграє чемпіонат, газпром купить усіх


Впечатление такое, что это не испанская сборная, слабо они играли очень слабо без огонька
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 01 лип, 2018 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:17

  холява написав:Вже вирішили,чим будете відмічати поразку Росії з великим рахунком? :wink:


Вчера великие Португалия и Аргентина поехали домой ....так что не говори гоп , пока не перепрыгнули.....[/quote]

Когда смотрел первую игру Португалия-Испания подумал , что кто то из них будет чемпионом....
Вот так , Чай ,бывает когда 39 -летние игроки перебегали великих мастеров.
Испания -заслуженно , ДОМОЙ.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:20

  Yuri_61 написав:
  jump написав: усе набагато простіше
купили іспанців як і голандців на попередніх чемпіонатах. Із самого початку вважав, що раша виграє чемпіонат, газпром купить усіх


Впечатление такое, что это не испанская сборная, а сборная из подворотни.
Купили их точно


Да-да, всем игрокам сборной Испании по чумадану рублей дали.
А вратарю два.
:)
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:21

Прошу прощения, что не по теме, но сегодня ещё выходной, а эконом. вопросы желания обсуждать у форумчан не вижу.
Мустафа Найєм
На ґрунті ненависті
Є три запитання, на які мені доводиться відповідати під час зустрічей з іноземними політиками або журналістами. Про корупцію. Про війну. І про фашизм. Завжди. На кожній зустрічі. Під час кожного інтерв'ю.

Так от, коли я кажу про корупцію, то безумовно знаю, з ким і з чим борюся. Точно розумію, якого ворога маю на увазі, коли йдеться про Донбас. Але по-справжньому гублюся, якщо якийсь поважний експерт або політик запитує, чи не вважаю я проблемою, що в нашій країні буяє неонацизм і фашизм. І щоразу абсолютно щиро відповідаю: звісно ж, фашизм і расизм — це не про нашу країну. "Подивіться, зрештою, на мене і дайте відповідь на своє запитання самі". Однак завжди замислююся: чому ми — країна, під час революції в якій першими загинули вірменин, білорус і грузин, — маємо виправдовуватися в спотвореному уявленні про любов до батьківщини і чистоту нації? І чому хтось вважає, що має право сидіти в тилу і встромляти ніж в спину нашій армії та дипломатії?

Тепер завдяки таким "патріотам" і "охоронцям чистоти" відповідати на це питання стане складніше. Не тільки мені. Всій країні.

Що з цим робити?

Довгий час ми боялися вимовляти це слово, сподіваючись, що все минеться якось саме собою. Не минулось. І щоб перші дзвіночки не стали національною пандемією, настав час це сказати вголос і визнати: в нашому суспільстві є прояви расизму, і вони мають системний характер. Для початку — визнати. Потім — правильно кваліфікувати і відкрито цьому протистояти. У громадському дискурсі, в поліцейських відділках і судах.
.......
А якщо комусь хочеться навести наочний приклад того, на що може перетворитися наше потурання, загляньте за поребрик. Там теж все починалося зі сором'язливого замовчування. Замовчування, яке перетворило насильство і непримиренність на норму. Тепер же вони експортуються на будь-який сприятливий грунт: від підтримки праворадикальних сил в європейських країнах до вбивчого загравання з неонацизмом "легковірної" молоді в наших містах.

https://nv.ua/ukr/opinion/na-hrunti-nenavisti-2479254.html

P.s. Понимаю, что футбол и выпивка более безопасные темы и меньше похожи на флуд. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:26

ЛАД
вы всё продолжаете оправдывать российский фашизм.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:36

  pesikot написав:ЛАД
вы всё продолжаете оправдывать российский фашизм.

Уважаемый, во-первых, тут уже ни одного моего слова нет - чистая цитата Мустафы Найема, во-вторых, Вы цитату до конца дочитали? в-третьих, где Вы в этой цитате нашли оправдание российского фашизма?
Не буду советовать к какому врачу обратиться, решите сами.

P.s. Кстати, от Вас не помню ни одного поста по теме ветки.
P.p.s. Мустафа - тоже российский агент?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:40

ЛАД
А что вы так возбудились ? не заплатили вам 11 рублей?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:56

ЛАД Ваші постійні натяки про розгул фашизму, неонацизму в Україні тут задовбали якщо не всіх, то багатьох. Таке враження що в РФ Ви саме за інструкціями їздили, тягнете на форум лише негатив про Україну. Вам в Харькові українські неонацисти чи фашисти спати по ночам не дають маршируючи безкінечними колонами? Хоч одного бачили? Ні? То зав"язуйте з цим махровим українофобським флудом ТУТ! :twisted:
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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