RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53065307530853095310>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:17

  холява написав:Вже вирішили,чим будете відмічати поразку Росії з великим рахунком? :wink:


Вчера великие Португалия и Аргентина поехали домой ....так что не говори гоп , пока не перепрыгнули.....[/quote]

Когда смотрел первую игру Португалия-Испания подумал , что кто то из них будет чемпионом....
Вот так , Чай ,бывает когда 39 -летние игроки перебегали великих мастеров.
Испания -заслуженно , ДОМОЙ.
холява
2
 
Повідомлень: 1830
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1400 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:20

  Yuri_61 написав:
  jump написав: усе набагато простіше
купили іспанців як і голандців на попередніх чемпіонатах. Із самого початку вважав, що раша виграє чемпіонат, газпром купить усіх


Впечатление такое, что это не испанская сборная, а сборная из подворотни.
Купили их точно


Да-да, всем игрокам сборной Испании по чумадану рублей дали.
А вратарю два.
:)
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 26.03.16
Подякував: 107 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:21

Прошу прощения, что не по теме, но сегодня ещё выходной, а эконом. вопросы желания обсуждать у форумчан не вижу.
Мустафа Найєм
На ґрунті ненависті
Є три запитання, на які мені доводиться відповідати під час зустрічей з іноземними політиками або журналістами. Про корупцію. Про війну. І про фашизм. Завжди. На кожній зустрічі. Під час кожного інтерв'ю.

Так от, коли я кажу про корупцію, то безумовно знаю, з ким і з чим борюся. Точно розумію, якого ворога маю на увазі, коли йдеться про Донбас. Але по-справжньому гублюся, якщо якийсь поважний експерт або політик запитує, чи не вважаю я проблемою, що в нашій країні буяє неонацизм і фашизм. І щоразу абсолютно щиро відповідаю: звісно ж, фашизм і расизм — це не про нашу країну. "Подивіться, зрештою, на мене і дайте відповідь на своє запитання самі". Однак завжди замислююся: чому ми — країна, під час революції в якій першими загинули вірменин, білорус і грузин, — маємо виправдовуватися в спотвореному уявленні про любов до батьківщини і чистоту нації? І чому хтось вважає, що має право сидіти в тилу і встромляти ніж в спину нашій армії та дипломатії?

Тепер завдяки таким "патріотам" і "охоронцям чистоти" відповідати на це питання стане складніше. Не тільки мені. Всій країні.

Що з цим робити?

Довгий час ми боялися вимовляти це слово, сподіваючись, що все минеться якось саме собою. Не минулось. І щоб перші дзвіночки не стали національною пандемією, настав час це сказати вголос і визнати: в нашому суспільстві є прояви расизму, і вони мають системний характер. Для початку — визнати. Потім — правильно кваліфікувати і відкрито цьому протистояти. У громадському дискурсі, в поліцейських відділках і судах.
.......
А якщо комусь хочеться навести наочний приклад того, на що може перетворитися наше потурання, загляньте за поребрик. Там теж все починалося зі сором'язливого замовчування. Замовчування, яке перетворило насильство і непримиренність на норму. Тепер же вони експортуються на будь-який сприятливий грунт: від підтримки праворадикальних сил в європейських країнах до вбивчого загравання з неонацизмом "легковірної" молоді в наших містах.

https://nv.ua/ukr/opinion/na-hrunti-nenavisti-2479254.html

P.s. Понимаю, что футбол и выпивка более безопасные темы и меньше похожи на флуд. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9611
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3045 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:26

ЛАД
вы всё продолжаете оправдывать российский фашизм.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1433
З нами з: 31.08.09
Подякував: 116 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:36

  pesikot написав:ЛАД
вы всё продолжаете оправдывать российский фашизм.

Уважаемый, во-первых, тут уже ни одного моего слова нет - чистая цитата Мустафы Найема, во-вторых, Вы цитату до конца дочитали? в-третьих, где Вы в этой цитате нашли оправдание российского фашизма?
Не буду советовать к какому врачу обратиться, решите сами.

P.s. Кстати, от Вас не помню ни одного поста по теме ветки.
P.p.s. Мустафа - тоже российский агент?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9611
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3045 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:40

ЛАД
А что вы так возбудились ? не заплатили вам 11 рублей?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1433
З нами з: 31.08.09
Подякував: 116 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:56

ЛАД Ваші постійні натяки про розгул фашизму, неонацизму в Україні тут задовбали якщо не всіх, то багатьох. Таке враження що в РФ Ви саме за інструкціями їздили, тягнете на форум лише негатив про Україну. Вам в Харькові українські неонацисти чи фашисти спати по ночам не дають маршируючи безкінечними колонами? Хоч одного бачили? Ні? То зав"язуйте з цим махровим українофобським флудом ТУТ! :twisted:
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4794
З нами з: 07.04.12
Подякував: 3791 раз.
Подякували: 1757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:07

Re: Валютный рынок в контексте

Shram написав:
  Yuri_61 написав:
  jump написав: усе набагато простіше
купили іспанців як і голандців на попередніх чемпіонатах. Із самого початку вважав, що раша виграє чемпіонат, газпром купить усіх


Впечатление такое, что это не испанская сборная, а сборная из подворотни.
Купили их точно


Да-да, всем игрокам сборной Испании по чумадану рублей дали.
А вратарю два.
:)
Думаю и заплатили и без допинга не обошлось.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21162
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4697 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:08

  pesikot написав:ЛАД А что вы так возбудились ? не заплатили вам 11 рублей?

А тема роздмухується , Рабiнович щойно на 112 прям цитував дописи деяких, мабуть читає. Є пiдозра,що йде дескридитуюча Украiну атака в iнформацiйному просторI, самi знаєте звiдкiля I це тут дмухає одна людина поки що, також Скрудж вiн же Аляк поки не вагається вiдкрито , але прояви є.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 01 лип, 2018 20:20, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 06.01.17
Подякував: 539 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:12

  pesikot написав:ЛАД
А что вы так возбудились ? не заплатили вам 11 рублей?

Почему 11? Стандартная цена со времён распятия - 30 (сребреников). :)
Но возбуждается на форуме от разговора о фашизме в основном 3 человека - Вы, Василь и Генсек. Ой, забыл, ещё сомилитарк, но он что-то пропал в последнее время.
Это вызывает нехорошие подозрения в Вашей ориентации (политической :) )

P.s. Посол США в Украине, Президент ПАСЕ, пресс-секретарь Совета Европы тоже, наверно, продались Путину.
P.p.s. Если бы не Ваши (вас троих) комментарии на ветке, я бы меньше писал об этом.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 01 лип, 2018 20:21, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9611
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3045 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 53065307530853095310>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vitaka, Перес де Куэльяр і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1256, 1257, 1258
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12577 1387624
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лип, 2018 18:12
barabass
Валютный рынок в мире 1 ... 628, 629, 630
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6294 1333882
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 чер, 2018 12:51
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241431
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7654)
01.07.2018 22:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.