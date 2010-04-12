pesikot написав:ЛАД А что вы так возбудились ? не заплатили вам 11 рублей?
Почему 11? Стандартная цена со времён распятия - 30 (сребреников). Но возбуждается на форуме от разговора о фашизме в основном 3 человека - Вы, Василь и Генсек. Ой, забыл, ещё сомилитарк, но он что-то пропал в последнее время. Это вызывает нехорошие подозрения в Вашей ориентации (политической )
Большинство проходит мимо чтобы не воняло ещё сильнее.
Vint написав:............... Большинство проходит мимо чтобы не воняло ещё сильнее.
В Германии после 33-го тоже большинство проходило мимо. Может, не надо?
Кто из праворадикалов сейчас при власти и проповедует фашизм?
Никто. Но уже писал, бороться с ними надо до прихода к власти. Как и происходит в Европе, куда мы стремимся. Я всё время подчёркиваю, что во власти право- (как и лево-) радикалов у нас нет. Но шум, информационный фон они создают достаточно сильный. И пытаются внепарламентскими методами давить на власть. Иногда удаётся (хотя, возможно, власть их просто использует в каких-то своих целях).
ЛАД написав:Никто. Но уже писал, бороться с ними надо до прихода к власти. Как и происходит в Европе, куда мы стремимся. Я всё время подчёркиваю, что во власти право- (как и лево-) радикалов у нас нет. Но шум, информационный фон они создают достаточно сильный. И пытаются внепарламентскими методами давить на власть. Иногда удаётся (хотя, возможно, власть их просто использует в каких-то своих целях).
А ничего, что многие европейские праворадикалы финансируется из России? И украинские тоже... нужна же красивая картинка для страшилок о разгуле фашизма в Украине. Многие вслепую как "полезные дурачки" или за деньги никак не уймутся...
ЛАД написав:В Германии после 33-го тоже большинство проходило мимо. Может, не надо?
ЛАД, вы хотите бороться с фашизмом на форуме? Меня самого действительно беспокоит этот вопрос. Многие не знают, но есть такая группировка С14, которая предположительно убила Бузину и причастна к беспорядкам в лагерях ромов. В большинстве все эти организации держаться благодаря Авакову.