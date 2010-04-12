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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5307530853095310>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:15

  ЛАД написав:
  pesikot написав:ЛАД
А что вы так возбудились ? не заплатили вам 11 рублей?

Почему 11? Стандартная цена со времён распятия - 30 (сребреников). :)
Но возбуждается на форуме от разговора о фашизме в основном 3 человека - Вы, Василь и Генсек. Ой, забыл, ещё сомилитарк, но он что-то пропал в последнее время.
Это вызывает нехорошие подозрения в Вашей ориентации (политической :) )

Большинство проходит мимо чтобы не воняло ещё сильнее.
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  холява написав:Вот так , Чай ,бывает когда 39 -летние игроки перебегали великих мастеров.
Испания -заслуженно , ДОМОЙ.

Так а з пляшкою горілки що зробили?Не відмічати ж перемогу Росіі?
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:24

  Faceless написав:Думаю и заплатили и без допинга не обошлось.


Налить денег такой иконе честности и порядочности Иньесте, чтобы он продал мечту своей жизни? Или Рамосу, Пике )))
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:30

  Vint написав:...............
Большинство проходит мимо чтобы не воняло ещё сильнее.

В Германии после 33-го тоже большинство проходило мимо.
Может, не надо?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:37

  ЛАД написав:
  Vint написав:...............
Большинство проходит мимо чтобы не воняло ещё сильнее.

В Германии после 33-го тоже большинство проходило мимо.
Может, не надо?

Кто из праворадикалов сейчас при власти и проповедует фашизм?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:40

Re: Валютный рынок в контексте

33-го проходило те,що комуністичний=фашистський режим СССР проводив геноцид украінців, створивши штучний голодомор.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 01 лип, 2018 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:49

  Vint написав:
  ЛАД написав:
  Vint написав:...............
Большинство проходит мимо чтобы не воняло ещё сильнее.

В Германии после 33-го тоже большинство проходило мимо.
Может, не надо?

Кто из праворадикалов сейчас при власти и проповедует фашизм?

Никто. Но уже писал, бороться с ними надо до прихода к власти. Как и происходит в Европе, куда мы стремимся.
Я всё время подчёркиваю, что во власти право- (как и лево-) радикалов у нас нет. Но шум, информационный фон они создают достаточно сильный. И пытаются внепарламентскими методами давить на власть. Иногда удаётся (хотя, возможно, власть их просто использует в каких-то своих целях).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:49

  freeze написав:
  Faceless написав:Думаю и заплатили и без допинга не обошлось.


Налить денег такой иконе честности и порядочности Иньесте, чтобы он продал мечту своей жизни? Или Рамосу, Пике )))


https://i0.wp.com/picua.org/img/2018-07 ... y1nk12.jpg

https://i2.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... ba379d.jpg
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:01

  ЛАД написав:Никто. Но уже писал, бороться с ними надо до прихода к власти. Как и происходит в Европе, куда мы стремимся.
Я всё время подчёркиваю, что во власти право- (как и лево-) радикалов у нас нет. Но шум, информационный фон они создают достаточно сильный. И пытаются внепарламентскими методами давить на власть. Иногда удаётся (хотя, возможно, власть их просто использует в каких-то своих целях).

А ничего, что многие европейские праворадикалы финансируется из России? И украинские тоже... нужна же красивая картинка для страшилок о разгуле фашизма в Украине. Многие вслепую как "полезные дурачки" или за деньги никак не уймутся...
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Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:В Германии после 33-го тоже большинство проходило мимо.
Может, не надо?

ЛАД, вы хотите бороться с фашизмом на форуме?
Меня самого действительно беспокоит этот вопрос. Многие не знают, но есть такая группировка С14, которая предположительно убила Бузину и причастна к беспорядкам в лагерях ромов. В большинстве все эти организации держаться благодаря Авакову.
dj0nk1
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