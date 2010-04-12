Vint написав:............... Большинство проходит мимо чтобы не воняло ещё сильнее.
В Германии после 33-го тоже большинство проходило мимо. Может, не надо?
Кто из праворадикалов сейчас при власти и проповедует фашизм?
Никто. Но уже писал, бороться с ними надо до прихода к власти. Как и происходит в Европе, куда мы стремимся. Я всё время подчёркиваю, что во власти право- (как и лево-) радикалов у нас нет. Но шум, информационный фон они создают достаточно сильный. И пытаются внепарламентскими методами давить на власть. Иногда удаётся (хотя, возможно, власть их просто использует в каких-то своих целях).
ЛАД написав:Никто. Но уже писал, бороться с ними надо до прихода к власти. Как и происходит в Европе, куда мы стремимся. Я всё время подчёркиваю, что во власти право- (как и лево-) радикалов у нас нет. Но шум, информационный фон они создают достаточно сильный. И пытаются внепарламентскими методами давить на власть. Иногда удаётся (хотя, возможно, власть их просто использует в каких-то своих целях).
А ничего, что многие европейские праворадикалы финансируется из России? И украинские тоже... нужна же красивая картинка для страшилок о разгуле фашизма в Украине. Многие вслепую как "полезные дурачки" или за деньги никак не уймутся...
ЛАД написав:В Германии после 33-го тоже большинство проходило мимо. Может, не надо?
ЛАД, вы хотите бороться с фашизмом на форуме? Меня самого действительно беспокоит этот вопрос. Многие не знают, но есть такая группировка С14, которая предположительно убила Бузину и причастна к беспорядкам в лагерях ромов. В большинстве все эти организации держаться благодаря Авакову.
Vint написав:.......... А ничего, что многие европейские праворадикалы финансируется из России? И украинские тоже... нужна же красивая картинка для страшилок о разгуле фашизма в Украине. Многие вслепую как "полезные дурачки" или за деньги никак не уймутся...
Вполне вероятно (сами понимаете, что доказательств этого у меня нет и быть не может). Но из этого один вывод - с ними тем более надо бороться.
ЛАД написав:В Германии после 33-го тоже большинство проходило мимо. Может, не надо?
ЛАД, вы хотите бороться с фашизмом на форуме? Меня самого действительно беспокоит этот вопрос. Многие не знают, но есть такая группировка С14, которая предположительно убила Бузину и причастна к беспорядкам в лагерях ромов. В большинстве все эти организации держатся благодаря Авакову.
Везде. Уже писал, если бы не выступления некоторых товарищей здесь, я бы здесь об этом тоже писал бы намного меньше. Но вообще, сложная экономическая ситуация всегда и везде способствовала усилению радикалов. У нас ситуация непростая. Поэтому бороться с радикальными взглядами надо постоянно. Возможно, это занудство, но
В работе «Жизнь Катона Старшего» древнегреческого биографа Плутарха упоминается, что римский полководец и государственный деятель Марк Порций Катон Старший, непримиримый враг Карфагена, заканчивал все свои речи (вне зависимости от их тематики) в сенате фразой: «Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен»
С14 - одни из многих. О роли Авакова судить не берусь.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 01 лип, 2018 21:47, всього редагувалось 2 разів.