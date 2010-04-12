А тут на Василя напали...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:41
Re: Валютный рынок в контексте
Ось маєте інфу від Світового банку про зростання ВВП на 20% в доларах
А тут на Василя напали...
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:44
Ви до якої категорії себе відносите?
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:45
Ярош, как и любой радикальный националист, противник движения в Европу. Причем идейный и убежденный. Скорее уж Гриценко подойдет для роли Пиночета. И судя по росту его рейтинга в последнее время, этот вариант достаточно реален становится. Если два лидера рейтингов последних Тимошенко и Гриценко выйдут во второй тур, то скорее всего победит Гриценко.
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:48
Україно, Свята Мати Героїв,
зійди до серця мого,
прилинь бурею вітрів кавказьких,
шумом карпатських ручаїв,
боїв славного завойовника Батька Хмеля,
тріюмфом і гуком гармат Революції,
радісним гомоном Софійських Дзвонів.
Нехай душа моя в Тобі відродиться,
славою Твоєю опроміниться,
бо Ти, Присвята, - все життя моє,
бо Ти - все щастя моє.
Задзвони мені брязкотом кайданів,
скрипом шибениць в понурі ранки,
принеси мені зойки закатованих у льохах,
у тюрмах, і на засланні,
щоб віра моя була гранітом,
щоб росло завзяття, міць,
щоб сміло йшов я в бій
так, як ішли Герої за Тебе, Свята,
за Твою славу, за Твої Святі Ідеї;
щоб помстити ганьбу неволі,
потоптану честь, глум катів Твоїх,
невинну кров помордованих дітей твоїх
величну смерть героїв Української Нації,
і тисяч інших незнаних нам,
що їх кості порозкидані або тайком поховані.
Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму.
Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання.
Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай моєму!
Зрости мене до ясних чинів.
Для Тебе в чинах тих хай знайду я смерть
солодку смерть, в муках за Тебе.
І розплинуся в Тобі та вічно житиму в Тобі,
Відвічна Україно, Свята, Могутня і Соборна!
Слава Украіні!
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:48
Vint писал явно о праворадикалах. Как наших, так и европейских.
Вы явно к первой.
Додано: Нед 01 лип, 2018 22:03
Re: Валютный рынок в контексте
Уважаемые форумчане.В последние месяцы безналичный курс доллара существенно(около 1%) превышает наличный курс. Подскажите, могут ли физические лица продавать валюту через биржу? Какие банки предлагают эту услугу с разумной комиссией?
Додано: Нед 01 лип, 2018 22:04
Обидва декларують,що знизять ціни на газ після виборів.Я в це не вірю.Чому?
Зараз маємо ціну 6900,МВФ вимагає підняти до 11000,бо так вимагає формула,де закладено курс 29.30 і ціна імпортного газу біля 300 доларів.
З 2019 по 2024,коли в нас буде наступний президент,впевнений на 99%,що відбудеться світова криза і девальвує гривня щонайменше до 40 грн/дол.
Стара програма МВФ стенд-бай вже закінчиться.Тому новому уряду прийдеться звертатись до МВФ,щоб розпочати нову програму допомоги Україні.А яку першу вимогу поставить МВФ?Правильно - довести ціну газу до ціни імпорту.А тепер вставте у формулу курс 40,а не 29.30.Яку ціну газу для населення отримаємо?Не менше 16-17 тис.
То знизять Гриценко і Тимошенко ціну газу для населення під час президенства?
Додано: Нед 01 лип, 2018 22:15
Гриценко, подейкують це проект Льовочкiна для вiдтягування голосiв, «Троянський кiнь» свого роду , для тоi ситуцii яку Ви описали в кiнцI.
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 01 лип, 2018 22:23
Всім хто бажає "сильного " присвячується.
Тату, дай рушницю піду москаля застрелю!
- Сину, а якщо він тебе?
- Тю, а мене за що?
Всім процвітання!
Додано: Нед 01 лип, 2018 22:32
|