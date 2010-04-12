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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лип, 2018 22:32
Перес де Куэльяр написав: freeze написав:
Ярош, как и любой радикальный националист, противник движения в Европу. Причем идейный и убежденный. Скорее уж Гриценко подойдет для роли Пиночета. И судя по росту его рейтинга в последнее время, этот вариант достаточно реален становится. Если два лидера рейтингов последних Тимошенко и Гриценко выйдут во второй тур, то скорее всего победит Гриценко.
Гриценко, подейкують це проект Льовочкiна для вiдтягування голосiв, «Троянський кiнь» свого роду , для тоi ситуцii яку Ви описали в кiнцI.*Відправлено з Чату
Думаю, що в нашій країні навіть чесного і незалежного привязали б до якогось олігарха. Принаймі з тієї тусовки Гриць виглядає найпоряднішим.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 22:36
Первый написав: Перес де Куэльяр написав:
Якось наш "Старикан" писав ,що Украіні треба Президент ,такий собі Піночет ,щоб порядок навів . Може це Ярош панове ?
Всім хто бажає "сильного " присвячується.
Тату, дай рушницю піду москаля застрелю!
- Сину, а якщо він тебе?
- Тю, а мене за що?
Несмотря на хороший анекдот (в тему), вариант для страны, возможно, был бы неплох (желательно по образцу Ли Куан Ю, а не Пиночета), но ... кандидатур не вижу.
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ЛАД
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Додано: Нед 01 лип, 2018 22:39
freeze написав: tea написав:
То знизять Гриценко і Тимошенко ціну газу для населення під час президенства?
Скорее всего снизят, возможно чисто символически, но точно не повысят как требует МВФ.Оба негативно относятся к привычке сидеть на игле МВФ.
А куда они денутся с подводной лодки?
Относиться можно по-разному, но сегодня
игла нужна. А это либо МВФ, либо РФ.
РФ, по мне, значительно хуже.
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ЛАД
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Додано: Нед 01 лип, 2018 22:44
ЛАД написав: Первый написав: Перес де Куэльяр написав:
Якось наш "Старикан" писав ,що Украіні треба Президент ,такий собі Піночет ,щоб порядок навів . Може це Ярош панове ?
Всім хто бажає "сильного " присвячується.
Тату, дай рушницю піду москаля застрелю!
- Сину, а якщо він тебе?
- Тю, а мене за що?
Несмотря на хороший анекдот (в тему), вариант для страны, возможно, был бы неплох (желательно по образцу Ли Куан Ю, а не Пиночета), но ... кандидатур не вижу.
Папа дай винтовку - еду мочить хохлов !
-а если они тебя
- а меня за что ?
Анекдрт хороший але сторони вказані не вірно. А от і докази...
"Так, російський найманець Юрій Єгоров в соцмережі повідомив, що найманці з РФ біжать з фронту при першому ж обстрілі, залишаючи навіть свої особисті речі на передовій. За його словами, росіяни їдуть з Росії «мочити нацистів і фашистів», але не можуть витримати навіть першого бою.
«Горе-туристы. Первый обстрел и побежали. И вещи все оставили. Это я за 9-й полк говорю. Чухнули на границу через 4 дня службы!», - написав він."
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Додано: Нед 01 лип, 2018 22:47
ЛАД написав:
Несмотря на хороший анекдот (в тему), вариант для страны, возможно, был бы неплох (желательно по образцу Ли Куан Ю, а не Пиночета), но ... кандидатур не вижу.
Так ли куан предполагает не только посадку родственников (не понятно почему) но и " А вот чтобы иметь частный автомобиль, нужно покупать на это специальную лицензию. Продают лицензии на аукционах за суммы, превышающие стоимость самого автомобиля."
Или
Жители Сингапура очень, очень осторожны в своих высказываниях в Интернете, для них опасны десятки разных тем, начиная с критики правительства и кончая слишком экспрессивной лексикой по любому поводу вообще.
Или
Участие населения в выборах обязательно и часто курьезно. Живущие в избирательном округе Tanjong Pagar, от которого выдвигался сам господин Ю, автоматически подсчитывались как отдавшие голоса за него; при этом СМИ беззубы, а против оппозиционеров используются надежные английские законы о клевете с угрозой банкротства, если дело дойдет до суда.
Зи представляю волну в фейсбуке если заявят " Одна из крылатых фраз Ли Куан Ю: «Мы решаем, что правильно, а что — нет. Нам не важно, что думает народ»."
Всім процвітання!
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Додано: Нед 01 лип, 2018 22:55
Первый написав:
Жители Сингапура очень, очень осторожны в своих высказываниях в Интернете, для них опасны десятки разных тем, начиная с критики правительства и кончая слишком экспрессивной лексикой по любому поводу вообще.
Тут если опросить наше население, что они хотят выбрать - среднюю зарплату в 3000 долларов как в Сингапуре или поговорить, думаю, близко к 99 процентов выберут 3000 долларов.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 22:57
Первый
Ну, что Вы хотите, не без этого. Понятно, что диктатор ангелом не бывает. Как говорил незабвенный вождь всех времён и народов: "Лес рубят, щепки летят". Но у Ли Куан Ю хотя бы не так болезненно.
И результат всё же есть.
ВВП на душу населения вырос с 428 долл. в 1960 до 52960 в 2016.
Львівський БатяР
К сожалению, Ваш вариант тоже больше похож на анекдот или на довольно дешёвую пропаганду. Если бы это было так, то линия разграничения сегодня проходила бы если не под Москвой, то, как минимум, по законной границе Украины.
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ЛАД
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Додано: Нед 01 лип, 2018 23:07
freeze написав: Первый написав:
Жители Сингапура очень, очень осторожны в своих высказываниях в Интернете, для них опасны десятки разных тем, начиная с критики правительства и кончая слишком экспрессивной лексикой по любому поводу вообще.
Тут если опросить наше население, что они хотят выбрать - среднюю зарплату в 3000 долларов как в Сингапуре или поговорить, думаю, близко к 99 процентов выберут 3000 долларов.
Думаю, больше.
Даже я, при моей любви поговорить, наверное, соглашусь.
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ЛАД
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Додано: Нед 01 лип, 2018 23:11
freeze написав: Первый написав:
Жители Сингапура очень, очень осторожны в своих высказываниях в Интернете, для них опасны десятки разных тем, начиная с критики правительства и кончая слишком экспрессивной лексикой по любому поводу вообще.
Тут если опросить наше население, что они хотят выбрать - среднюю зарплату в 3000 долларов как в Сингапуре или поговорить, думаю, близко к 99 процентов выберут 3000 долларов.
Средней зп на следующий день не будет., а вот ето будет. Одна из крылатых фраз Ли Куан Ю: «Мы решаем, что правильно, а что — нет. Нам не важно, что думает народ».
Цена газа сколько там по мвф? Что думает народ? У кого там рейтинг:-)? И т.д. ой. А продажу земли. ЧТО СКАЖЕТ НАРОД?
Судя по написаному, народ подавлялся английским войском:-) что скажет гриценко и ярош по поводу иностранного контингента?
Всім процвітання!
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Додано: Нед 01 лип, 2018 23:21
dj0nk1 написав:
Для информации, у Яроша одна из самых плохих посещаемостей в ВР.
Якщо там сидять такi, як той прокурор якого Сашко Бiлий за криватку смикав ,а через рiк цей же прокурор на хабарi погорiв, то гадаю Ярошу не комфортно знаходитись у ВР поруч з такими персоналiями, якi в тяжку годину для краiни потiкають як щурI . Можливо ще не час ,коли вiн себе мiг проявити як лiдер , хоча в минулому добре показав ,створивши ДУК « Правий сектор» який в першI хвилини росiйськоi агресii став на захист Украiни.*Відправлено з Чату
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