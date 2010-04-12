Додано: Нед 01 лип, 2018 22:47

ЛАД написав: Несмотря на хороший анекдот (в тему), вариант для страны, возможно, был бы неплох (желательно по образцу Ли Куан Ю, а не Пиночета), но ... кандидатур не вижу. Несмотря на хороший анекдот (в тему), вариант для страны, возможно, был бы неплох (желательно по образцу Ли Куан Ю, а не Пиночета), но ... кандидатур не вижу.

Так ли куан предполагает не только посадку родственников (не понятно почему) но и " А вот чтобы иметь частный автомобиль, нужно покупать на это специальную лицензию. Продают лицензии на аукционах за суммы, превышающие стоимость самого автомобиля."ИлиЖители Сингапура очень, очень осторожны в своих высказываниях в Интернете, для них опасны десятки разных тем, начиная с критики правительства и кончая слишком экспрессивной лексикой по любому поводу вообще.ИлиУчастие населения в выборах обязательно и часто курьезно. Живущие в избирательном округе Tanjong Pagar, от которого выдвигался сам господин Ю, автоматически подсчитывались как отдавшие голоса за него; при этом СМИ беззубы, а против оппозиционеров используются надежные английские законы о клевете с угрозой банкротства, если дело дойдет до суда.Зи представляю волну в фейсбуке если заявят " Одна из крылатых фраз Ли Куан Ю: «Мы решаем, что правильно, а что — нет. Нам не важно, что думает народ»."