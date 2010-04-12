Додано: Пон 02 лип, 2018 00:03

Львівський БатяР написав: to Лад



Немаю зараз змоги скинути принт скрін посту горереволюціонера. Але факт правдивий. А не на своїх кордонах ми лише тому, що за плечами нвйманців втікачів регулярні війська РФ. to ЛадНемаю зараз змоги скинути принт скрін посту горереволюціонера. Але факт правдивий. А не на своїх кордонах ми лише тому, що за плечами нвйманців втікачів регулярні війська РФ.

своей

Я и не предполагал, что Вы это придумали. Вполне верю Вам.То, что за плечами найманцив войска РФ тоже вполне допускаю, но в то, что они стоят за плечами каждой части, хотя бы крупной, или даже за каждым крупным населённым пунктом, верю не очень. Скорее, стоят в готовности, но натерритории. Во всяком случае о регулярных частях росс. армии, стоящих за плечами, я не слышу ни от кого из наших военных или журналистов.Ну и у Вас: "Чухнули на границу". Если так, то наши могли бы за ними пройти до самой границы. Возможно, какой-то частный случай.Начнём с того, что у нас пока не видно своего Ю.Поэтому весь дальнейший разговор теряет смысл.Всем спокойной ночи и удачной трудовой недели!