RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5307530853095310

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:23

to Лад

Немаю зараз змоги скинути принт скрін посту горереволюціонера. Але факт правдивий. А не на своїх кордонах ми лише тому, що за плечами нвйманців втікачів регулярні війська РФ.
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 137
З нами з: 25.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:29

  Львівський БатяР написав:to Лад Немаю за змоги скинути принт скрін горереволюціонера. Але факт правдивий. А не на своїх кордонах ми лише тому, що за плечами нвйманців втікачів регулярні війська РФ.

«Жаб’ячI стрибки» СьогоднI добра новина: Объединенные силы взяли под контроль населенный пункт Золотое-4, - ИС
В конце июня ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена удачная операция по освобождению и взятию под контроль очередной важной административной единицы - населенного пункта Золотое-4 в Попаснянском районе Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 02 лип, 2018 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1556
З нами з: 06.01.17
Подякував: 540 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 00:03

  Львівський БатяР написав:to Лад

Немаю зараз змоги скинути принт скрін посту горереволюціонера. Але факт правдивий. А не на своїх кордонах ми лише тому, що за плечами нвйманців втікачів регулярні війська РФ.

Я и не предполагал, что Вы это придумали. Вполне верю Вам.
То, что за плечами найманцив войска РФ тоже вполне допускаю, но в то, что они стоят за плечами каждой части, хотя бы крупной, или даже за каждым крупным населённым пунктом, верю не очень. Скорее, стоят в готовности, но на своей территории. Во всяком случае о регулярных частях росс. армии, стоящих за плечами, я не слышу ни от кого из наших военных или журналистов.
Ну и у Вас: "Чухнули на границу". Если так, то наши могли бы за ними пройти до самой границы. Возможно, какой-то частный случай.

Первый
Начнём с того, что у нас пока не видно своего Ю. :)
Поэтому весь дальнейший разговор теряет смысл.

Всем спокойной ночи и удачной трудовой недели!
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9616
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3046 раз.
Подякували: 2820 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 07:55

Re: Валютный рынок в контексте

Добрий ранок!
Курси на вечір
МБ - 26.18(+/-2коп)
ЧР - 26.07(+/-2коп)
Позитивчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 148
З нами з: 26.01.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 08:23

  ЛАД написав:...
Ну и у Вас: "Чухнули на границу". Если так, то наши могли бы за ними пройти до самой границы.

Вы когда-нибудь пробовали погулять по минному полю, напичканному слабо или вообще неопределяемым "пластиком"? Доложу Вам, что удовольствие это значительно ниже среднего. Да и сопутствующие потери личного состава и техники при таком движении вызовут "возмущение" не только у МуДаева с Рабиновичем, но и у вполне разумных личностей. Ну и бывшие "братья" добавят через приграничную атмосферу "града", "урагана", "смерча" и "торнадо" с "чебурашкой". И про "солнцепек" не забудьте. Эффективнейшая, мать ее, весчь. Да и "Минск-2" формально действует. Але то таке.
Харьковские начинают первый рабочий день второго полугодия следующим образом: $ 26.14/26.20.
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
slot
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 1944
З нами з: 14.04.09
Подякував: 51 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5307530853095310
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 628, 629, 630
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6296 1334010
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 08:11
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1256, 1257, 1258
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12578 1388110
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лип, 2018 23:39
andrein
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241451
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57435)
02.07.2018 09:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.