to Лад
Немаю зараз змоги скинути принт скрін посту горереволюціонера. Але факт правдивий. А не на своїх кордонах ми лише тому, що за плечами нвйманців втікачів регулярні війська РФ.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лип, 2018 23:23
to Лад
Немаю зараз змоги скинути принт скрін посту горереволюціонера. Але факт правдивий. А не на своїх кордонах ми лише тому, що за плечами нвйманців втікачів регулярні війська РФ.
Додано: Нед 01 лип, 2018 23:29
«Жаб’ячI стрибки» СьогоднI добра новина: Объединенные силы взяли под контроль населенный пункт Золотое-4, - ИС
В конце июня ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена удачная операция по освобождению и взятию под контроль очередной важной административной единицы - населенного пункта Золотое-4 в Попаснянском районе Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 02 лип, 2018 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 лип, 2018 00:03
Я и не предполагал, что Вы это придумали. Вполне верю Вам.
То, что за плечами найманцив войска РФ тоже вполне допускаю, но в то, что они стоят за плечами каждой части, хотя бы крупной, или даже за каждым крупным населённым пунктом, верю не очень. Скорее, стоят в готовности, но на своей территории. Во всяком случае о регулярных частях росс. армии, стоящих за плечами, я не слышу ни от кого из наших военных или журналистов.
Ну и у Вас: "Чухнули на границу". Если так, то наши могли бы за ними пройти до самой границы. Возможно, какой-то частный случай.
Первый
Начнём с того, что у нас пока не видно своего Ю.
Поэтому весь дальнейший разговор теряет смысл.
Всем спокойной ночи и удачной трудовой недели!
Додано: Пон 02 лип, 2018 07:55
Re: Валютный рынок в контексте
Добрий ранок!
Курси на вечір
МБ - 26.18(+/-2коп)
ЧР - 26.07(+/-2коп)
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:23
Вы когда-нибудь пробовали погулять по минному полю, напичканному слабо или вообще неопределяемым "пластиком"? Доложу Вам, что удовольствие это значительно ниже среднего. Да и сопутствующие потери личного состава и техники при таком движении вызовут "возмущение" не только у МуДаева с Рабиновичем, но и у вполне разумных личностей. Ну и бывшие "братья" добавят через приграничную атмосферу "града", "урагана", "смерча" и "торнадо" с "чебурашкой". И про "солнцепек" не забудьте. Эффективнейшая, мать ее, весчь. Да и "Минск-2" формально действует. Але то таке.
Харьковские начинают первый рабочий день второго полугодия следующим образом: $ 26.14/26.20.
Востаннє редагувалось slot в Пон 02 лип, 2018 08:59, всього редагувалось 2 разів.
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:39
Re: Валютный рынок в контексте
Херсон начал 26,10-26,19 не просели, принос утром преобладает, посмотрим что будет к вечеру
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
Додано: Пон 02 лип, 2018 09:11
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго ранку панове.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 02 лип, 2018 09:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 лип, 2018 09:24
Додано: Пон 02 лип, 2018 09:32
Re: Валютный рынок в контексте
Киев 26.10/26.12
Пумб на прием 26.15
Зараз переглядають цей форум: imlex, Василь-Рівне і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|