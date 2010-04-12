Что же ожидает доллар, евро и рубль на этой неделе?



Начало нового месяца принесет валютному рынку Украины повышенную волатильность. Возможны сильные колебания курса наличного доллара в диапазоне 26,05-26,40 гривен. В целом, по утверждению аналитиков портала «Курс Денег», имеются все признаки того, что очередной этап укрепления национальной валюты подошел к концу, и «осень» на валютном рынке в этом году наступит намного раньше обычного.



Курс евро в Украине традиционно будет ориентироваться на тенденции на мировом валютном рынке FOREX, где в настоящее время сохраняется высокая волатильность. Диапазон колебаний на текущую неделю не изменится: 1,1500-1,1850 доллара за евро. Очень многое будет зависеть от того, сможет ли евро развить успех, наметившийся в пятницу 29 июня. В Украине наличный евро будут продавать в интервале 30,50 – 31,00 гривен за один евро.



Российский рубль продолжит движение в диапазоне 62,00 – 64,00 рубля за доллар. Многие в России возлагают большие надежды на предстоящую встречу президентов США и России, которая запланирована на 16 июля в Хельсинки. Однако вряд ли это сможет переломить наметившуюся на российском рынке тенденцию выхода нерезидентов из государственных ценных бумаг (ОФЗ). Уход зарубежных инвесторов – безошибочный признак того, что в среднесрочной перспективе тенденция ослабления рубля сохранится. В Украине наличный рубль на этой неделе будут продавать по 4,10-4,20 гривен за 10 российских рублей.



Егор Зелинский.