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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5308530953105311

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:32

Середньорічна


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Дата_____Об`єм _СерДоб_Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____ова____на вчора_________на вчора
25.06.2018 354,14 26,1736 -0,0653 26,72893285 -0,0044
26.06.2018 431,26 26,1892 0,01560 26,72377673 -0,0052
27.06.2018 512,22 26,3275 0,13830 26,71933082 -0,0044

Середньотижнева зміна СерДобової вартості доляра на МБ: 0,029533 (-0,01532). Йшло до гори на тижні в середньому по 2,9533 копійки за добу. И це майже у двічи більше, ніж падало того тижня.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,004679 (-0,00344). СерРічна йшла донизу на тижні в середньому по 0,4679 копійки за добу. Це таки на 36,02 (-25,09) відсотків більше того тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 1297,62 (1939,90). Зменшились. Тиждень коротший на 2 робочі доби. Середні середньодобові оберти за тиждень: 432,54 (387,98) млн. долярів. Навпавки - підросли. Тарилися на довгі вихідні, та продовжили перекладатись :!:

МБ і готівковий ринок лишались нижче СерРічної 26,71933082 увесь тиждень. Доляр ВСЕ ЩЕ вигідно купувати.

Вставити очі у график.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить.
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:40

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса/Книжка опт: 26,06/26,10. Евро: 1,166/1,172
Interest
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:43

Середньомісячні курси і оберти



СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.01.17 4664,20 27,199748 0,914467
01.02.17 4686,50 27,054412 -0,145335
01.03.17 5318,10 26,987891 -0,066521
01.04.17 4880,86 26,822691 -0,165201
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620

І оберти меньші ніж у попередньому місяці, і СередньоМісячна виросла, і це вже другий місяц поспіль :idea:

ВО
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:00

  rils33 написав:Киев 26.10/26.12
Пумб на прием 26.15

пумб 26,05-26,25
mug
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:16

Прибутковість



2018____Зараз___відсоток
0,47500 0,412000 -13,26315789(-12,63157895) RUB
33,5000 30,55000 -8,805970149(-9,179104478) EUR
37,4500 34,35000 -8,277703605(-8,277703605) GBP
28,5500 26,25000 -8,056042031(-8,756567426) CHF
1166,89 1076,955 -7,707238900(-4,992758529) XAU
28,0250 26,20000 -6,512042819(-7,190008921) USD

Перша колонка курс на початок 2018, друга - курс на 02.07.2018, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

На все тільки збитки :!: І вони виросли для золота і рубля. В лідерах здешевшання у цьому місяці - золото. Фунт лишився без змін. На все інше ПОЧАВСЯ РІСТ. В лідерах подорожчання - франк.

ВО
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:41

Курс доллара на межбанке в 10:35 уменьшился до 26,24 грн/дол

Курс доллара на межбанке в продаже 2 июля 2018 года в 10:35 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 12 копеек до 26,24 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 7 копеек до 30,52 грн/евро. По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2100 – 26,2400 грн/доллар, евро 30,4953 – 30,5249 грн/евро, российский рубль 0,4152 - 0,4160 грн/рубль. Валюты Bid Offer USD/UAH 26,2100 26,2400 EUR/UAH 30,4953 30,5249
Завтра, очевидно, укріплення гривні на міжбанку продовжиться, сподіваюся на готівковому також.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 02 лип, 2018 11:05, всього редагувалось 2 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:56

Гагарiн 10/19

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:57

26.00-26.05/26.10-26.15

вообще на 7км последнее время нет особого смысла ездить
курсы не особо отличаются от городских обменнок и сильно разнятся от места на рынке
в отдельных местах представители Хо Ши Мина совсем обнаглели
называют 25.90/26.20
так что ищите хорошие курсы глубже на рынке :mrgreen:
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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