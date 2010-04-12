Середньотижнева зміна СерДобової вартості доляра на МБ: 0,029533 (-0,01532). Йшло до гори на тижні в середньому по 2,9533 копійки за добу. И це майже у двічи більше, ніж падало того тижня.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,004679 (-0,00344). СерРічна йшла донизу на тижні в середньому по 0,4679 копійки за добу. Це таки на 36,02 (-25,09) відсотків більше того тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 1297,62 (1939,90). Зменшились. Тиждень коротший на 2 робочі доби. Середні середньодобові оберти за тиждень: 432,54 (387,98) млн. долярів. Навпавки - підросли. Тарилися на довгі вихідні, та продовжили перекладатись
МБ і готівковий ринок лишались нижче СерРічної 26,71933082 увесь тиждень. Доляр ВСЕ ЩЕ вигідно купувати.
Курс доллара на межбанке в продаже 2 июля 2018 года в 10:35 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 12 копеек до 26,24 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 7 копеек до 30,52 грн/евро. По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2100 – 26,2400 грн/доллар, евро 30,4953 – 30,5249 грн/евро, российский рубль 0,4152 - 0,4160 грн/рубль. Валюты Bid Offer USD/UAH 26,2100 26,2400 EUR/UAH 30,4953 30,5249 Завтра, очевидно, укріплення гривні на міжбанку продовжиться, сподіваюся на готівковому також.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 02 лип, 2018 11:05, всього редагувалось 2 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
вообще на 7км последнее время нет особого смысла ездить курсы не особо отличаются от городских обменнок и сильно разнятся от места на рынке в отдельных местах представители Хо Ши Мина совсем обнаглели называют 25.90/26.20 так что ищите хорошие курсы глубже на рынке