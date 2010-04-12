Додано: Пон 02 лип, 2018 10:41

Курс доллара на межбанке в продаже 2 июля 2018 года в 10:35 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 12 копеек до 26,24 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 7 копеек до 30,52 грн/евро. По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2100 – 26,2400 грн/доллар, евро 30,4953 – 30,5249 грн/евро, российский рубль 0,4152 - 0,4160 грн/рубль. Валюты Bid Offer USD/UAH 26,2100 26,2400 EUR/UAH 30,4953 30,5249

Завтра, очевидно, укріплення гривні на міжбанку продовжиться, сподіваюся на готівкоому також.

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 02 лип, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.