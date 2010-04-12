я понимаю, что вам там надо как-то работать, но смысла тащиться в центр (даже пешком, не говоря о транспорте)и сдать дешевле банка -нет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:38
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:13
Re: Валютный рынок в контексте
Ощадбанк - самый главный спекулянт. Держит зубами курс на продажу па26,40
Ну как тут матом не заругаться. Как задрал курс на длинные выходные, так и вцепился в него по сей час. Так и баксов у них нет.
Так и в НБУ "хорошИ". Задрали офкурс на длинные выходные. Не сбили его на праздники.
Завидую вам всем, где на продажу было па26,15.
у нас на ЧР тоже па26,40, как в ощаде.
Как не заругаться матом?
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:28
Re: Валютный рынок в контексте
В Україні може різко змінитися курс долара!
Найближчим часом в Україні очікується падіння курсу долара.
Як заявив фінансовий аналітик Віталій Шапран, останнім часом котирування на міжбанку постійно падають.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:31
Re: Валютный рынок в контексте
Цитата из поста Адама Смита
Теперь второй "Черный лебедь". Это мировой экономический кризис. По всем признакам, глобальная экономика беременна им, только сроки родов точно рассчитать пока не удается даже самым опытным гинекологам. Кризис может ударить буквально завтра, а может дотянуть до конца следующего года. Позже - маловероятно, но в пределах полутора лет возможны любые неожиданности. Например, сегодня китайский фондовый рынок официально вошел в "медвежий" тренд (падение на 20% за полгода). Сегодня же акции Дойчебанка (одного из 10 крупнейших международных банков) упали до 30-летних минимумов. Сейчас банк оценивается рынком в 7% от пика 2007 года, в то время как акции остальных компаний выросли с той поры в среднем на 180%. То есть рынок видит в Дойче потенциального жмурика. Напомню, что для старта острой фазы кризиса 2008 года хватило банкротства крупного инвестбанка "Леман бразерс", а "Дойч" его на порядок больше. Ну и т.д. Впрочем, исторический анализ показывает, что такие кризисы обычно начинаются осенью - думаю, что и в этот раз дотянем. Но до того нужно успеть выйти из евро, купить доллары, попкорн, пристегнуть ремни и приготовиться получать извращенное удовольствие от созерцания разверзшейся перед глазами катастрофы исторического масштаба.
Итого. Хотя я не жду начала роста курса доллара ранее середины августа, из-за описанных выше "Черных лебедей" ситуация кажется мне стрёмноватой. Поэтому в июне-июле я не выхожу за пределы 2-х недельных депозитов, благо "столбиков" припасено достаточно, и потеря дня процентов тут - разумная страховка от неожиданностей. А дальше - только доллары, только хардкор. Отака фигня, малята!
viewtopic.php?p=4395291#p4395291
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 02 лип, 2018 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:33
На міжбанку курс почав з падіння,потім,мабуть,десь з 11.00 до 12.00 вийшов НБУ,викупив якусь частину валюти,і курс пішов знову вгору.
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:35
Re: Валютный рынок в контексте
.... а в гостинному місті Лева можна в обмінках купити нікомунепотрібного® пА /11-13
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:37
Всё же наоборот! Зачем такой фейк публиковать?
Какое падение доллара на МБ?
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:43
Это же где так покупают сегодня?
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:56
Оформление импортных грузов в контейнерах на Одесской таможне практически остановилось. В порту скопилось уже более 4 тыс. контейнеров, которые их владельцы не подают к оформлению. По всем этим контейнерам департамент администрирования таможенных платежей ГФС направил на Одесскую таможню информацию о возможных рисках и требование проконтролировать достоверность сведений в таможенных декларациях реальным грузам. Также в Одессу прибыли сотрудники департамента для контроля ситуации на местном уровне. Напомним, 20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.
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