Додано: Пон 02 лип, 2018 12:31

Цитата из поста Адама СмитаТеперь второй "Черный лебедь". Это мировой экономический кризис. По всем признакам, глобальная экономика беременна им, только сроки родов точно рассчитать пока не удается даже самым опытным гинекологам. Кризис может ударить буквально завтра, а может дотянуть до конца следующего года. Позже - маловероятно, но в пределах полутора лет возможны любые неожиданности. Например, сегодня китайский фондовый рынок официально вошел в "медвежий" тренд (падение на 20% за полгода). Сегодня же акции Дойчебанка (одного из 10 крупнейших международных банков) упали до 30-летних минимумов. Сейчас банк оценивается рынком в 7% от пика 2007 года, в то время как акции остальных компаний выросли с той поры в среднем на 180%. То есть рынок видит в Дойче потенциального жмурика. Напомню, что для старта острой фазы кризиса 2008 года хватило банкротства крупного инвестбанка "Леман бразерс", а "Дойч" его на порядок больше. Ну и т.д. Впрочем, исторический анализ показывает, что такие кризисы обычно начинаются осенью - думаю, что и в этот раз дотянем. Но до того нужно успеть выйти из евро, купить доллары, попкорн, пристегнуть ремни и приготовиться получать извращенное удовольствие от созерцания разверзшейся перед глазами катастрофы исторического масштаба.Итого. Хотя я не жду начала роста курса доллара ранее середины августа, из-за описанных выше "Черных лебедей" ситуация кажется мне стрёмноватой. Поэтому в июне-июле я не выхожу за пределы 2-х недельных депозитов, благо "столбиков" припасено достаточно, и потеря дня процентов тут - разумная страховка от неожиданностей. А дальше - только доллары, только хардкор. Отака фигня, малята!