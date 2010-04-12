Взяв трохи по /20 годину тому.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:20
Взяв трохи по /20 годину тому.
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:23
Ключове у повідомленні Сови.Середньомісячний курс росте другий місяць поспіль.
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:30
Я вийшов з грн повністю.
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:34
Межбанк:
Курсы от банков: 26.25 / 26.32 грн за доллар.
Торги по доллару начали снижать свою активность после обеда. Идут операции по лотам до 300 тысяч долларов при шатком равновесии спроса и предложения. На 14 часов зарегистрировано 362 сделки на сумму 248,20 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,2270
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:37
Re: Валютный рынок в контексте
Личное наблюдение: как только у меня появляется достаточное количество гривны и возникает мысль поменять их на баксы, так тут же, без промедления курс бакса начинает расти.
Что за байда такая? Это уже не первый раз такое со мной.
Они что, мои мысли читают?
Странно всё это. Прям мистика какая то.
И почему во Львове курс сейчас на продаж па26,15 и ниже, а у меня здесь 26,40? Почему такая несправедливость?
Чувствую себя терпилой.
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:06
Харьков гагарин 26,12/26,23, вообще 26,12-16/26,19-22.
Видно, падать желания нет.
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:13
Дык, "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". У Вас там что, телефона нет звякнуть благбазовскому космонавту и билеты на первостоличный город не продаются? Люди вон даже из бывшего Константинограда приезжают, а Вы как-то опасаетесь. Кто не рискует - тот не проигрывает!
Харьковские встретили полдник следующим образом: 26.13/26.19
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:16
Курс доллара резко откатили после затяжных выходных
Бизнес не хотел резервировать гривну под покупки, потому не может сейчас скупать валюту
После продолжительных выходных на валютном рынке произошел значительный курсовой откат: 2 июля доллар начал день на межбанке снижением на 1 копейку — в рамках 26,25-26,35 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. А за этим последовал резкий обвал, на который пока не среагировал Нацбанк — не вышел скупать валюту.
«Котировки достаточно быстро ушли на 26,20-26,22 грн./$. Очень сильно сократился спрос на доллар», — объяснил Гриненко.
Как известно, для покупки валюты на межбанке, нужно впрок резервировать гривну. Что перед затяжными выходными делали немногие: это очень невыгодно бизнесу, поскольку он теряет 4-дневные проценты по своим вкладам.
Банкиры предсказывали такое поведение импортеров еще до Дня Конституции, ожидая курсовой откат. Например, директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной прогнозировал на этой неделе торговлю в рамках 26,10-26,20 грн./$. Хотя 27 июня безналичная валютная торговля из-за крупных выплат по НДС завершилась подорожанием доллара — до 26,33-26,36 грн./$.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:21
В связи с введением Государственной казначейской службой централизованной модели выполнения доходной части бюджетов открыты новые счета для уплаты налогов в государственный и местный бюджеты.
Новые счета действуют с 2 июля 2018 года и открыты на балансе Государственной казначейской службы Украины (МФО 899998), а не ее областных отделений как раньше.
Реквизиты для уплаты ЕСВ не меняются, так как находятся на балансе налоговой, а не казначейства.
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:32
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