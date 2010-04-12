Додано: Пон 02 лип, 2018 14:16

Бизнес не хотел резервировать гривну под покупки, потому не может сейчас скупать валюту



После продолжительных выходных на валютном рынке произошел значительный курсовой откат: 2 июля доллар начал день на межбанке снижением на 1 копейку — в рамках 26,25-26,35 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. А за этим последовал резкий обвал, на который пока не среагировал Нацбанк — не вышел скупать валюту.



«Котировки достаточно быстро ушли на 26,20-26,22 грн./$. Очень сильно сократился спрос на доллар», — объяснил Гриненко.



Как известно, для покупки валюты на межбанке, нужно впрок резервировать гривну. Что перед затяжными выходными делали немногие: это очень невыгодно бизнесу, поскольку он теряет 4-дневные проценты по своим вкладам.



Банкиры предсказывали такое поведение импортеров еще до Дня Конституции, ожидая курсовой откат. Например, директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной прогнозировал на этой неделе торговлю в рамках 26,10-26,20 грн./$. Хотя 27 июня безналичная валютная торговля из-за крупных выплат по НДС завершилась подорожанием доллара — до 26,33-26,36 грн./$.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.