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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5311531253135314

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:43

... нагадую "стару, як світ" валютну стратегію!)))

  Yuri_61 написав:Личное наблюдение: как только у меня появляется достаточное количество гривны и возникает мысль поменять их на баксы, так тут же, без промедления курс бакса начинает расти.
Что за байда такая? Это уже не первый раз такое со мной.
Они что, мои мысли читают?
Странно всё это. Прям мистика какая то.
И почему во Львове курс сейчас на продаж па26,15 и ниже, а у меня здесь 26,40?
Чувствую себя терпилой.

... а Ви користуєтесь старою "засмальцованою" стратегією:
- всю вільну гривню, яка потрапляє Вам у руки протягом осені-зими-весни, кидати на депо-стовпці до літа(стовпці мають бути на кожен літній місяць, а краще по два стовпці на кожен літній місяць), а влітку відкупляти нікомунепотрібного®(не старатись ловити на пару коп. дешевше!) і класти на депо до зими, або зашивати у матрац))... а взимку, дивитись по ситуації: або поміняти всі долярчики на всімпотрібну®, або тільки половину.... і закинути грн на депо-стовпці до літа....

... і так по-колу, до-поки нова криза не накриє нас!)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:47

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:Как известно, для покупки валюты на межбанке, нужно впрок резервировать гривну. Что перед затяжными выходными делали немногие: это очень невыгодно бизнесу, поскольку он теряет 4-дневные проценты по своим вкладам.

Это усугубляется тем, что завтра ожидается усиленная порция обязательной продажи. Пойдет в продажу валюта, зашедшая сегодня после длинных выходных. Некоторые ждут падения курса, но если таких ждунов много, избыток обязательной продажи они вполне могут компенсировать. Тем более, что добровольной продажи не должно быть много. Многие отложат добровольную продажу до пятницы, т.к. в пятницу ожидается отсутствие обязательной продажи из-за Дня Независимости в США.
Будет интересно наблюдать, сможет ли психология поведения участников рынка компенсировать чехарду выходных?

ЗЫ Хорошо в НБУ напраздновались - до сих пор нет результатов интервенций за прошлую неделю.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:54

Re: Валютный рынок в контексте

Сообщение Добавлено: Чт 28 июн, 2018 14:38
Re: Валютный рынок в контексте
Наступного тижня сильного укріплення національноі валюти не очікую ,є напруга трохи з коливаннями ,тому валютний ринок буде штормити ,гадаю на МБ ріст доляра продовжиться ,бо спокійна пора вже позаду .Моя думка.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:57

Міжбанк в останній робочий день червня почався 26.18/26.20,пішов вгору,на позначці 26.30 НБУ вийшов з інтервенцією,але курс до кінця сесії ще трохи підріс і закінчився 26.32/26.36.
Сьогодні міжбанк почався різким падінням,але в другій половині дня змінився різким зростанням.Станом на момент 26.30/26.35 і ще не вечір.Можливо,сьогодні міжбанк закінчиться ще вищими курсами,аніж в останній робочий день червня.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:00

  Yuri_61 написав:
  Долярчик написав:В Україні може різко змінитися курс долара!

Найближчим часом в Україні очікується падіння курсу долара.

Як заявив фінансовий аналітик Віталій Шапран, останнім часом котирування на міжбанку постійно падають.
https://www.facenews.ua/news/2018/412180/


Всё же наоборот! Зачем такой фейк публиковать?
Какое падение доллара на МБ?


Ну и что Вам не понравилось?
Всё он правильно рассказал. Сегодня действительно на МБ доллар упал примерно на 10 коп. Курс продажи на нале в Одессе 26,10, что близко к обещанной Шапраном цифре 26,08. То, что это только в Одессе ... Ну то таке.

При этом перспективы он обрисовал тоже верно. Не стал, правда, называть цифры и сроки.
Он отметил, что цена бренда выросла в диапазон 75-80 (на момент 78,23), что заметно упали цены на металл-руду до 20%. Цены на зерно упали с пиков конца мая на кукурузу около 10% до 504,4, на пшеницу на 13% до 357,6, но при этом остаются всё же выше прошлогодних.
Выводы можете сделать сами, учитывая, что торгбаланс у нас и так был отрицательный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:08

  tea написав:........
Сьогодні міжбанк почався різким падінням,але в другій половині дня змінився різким зростанням.Станом на момент 26.30/26.35 і ще не вечір.Можливо,сьогодні міжбанк закінчиться ще вищими курсами,аніж в останній робочий день червня.

Где Вы видите такие курсы? На курс. ком и минфине 26,25/26,31. А на моменте на минфине (на 15.00) 26,25/26,28.
ЛАД
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