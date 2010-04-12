Додано: Пон 02 лип, 2018 15:00

Yuri_61 написав: Долярчик написав: В Україні може різко змінитися курс долара!



Найближчим часом в Україні очікується падіння курсу долара.



Як заявив фінансовий аналітик Віталій Шапран, останнім часом котирування на міжбанку постійно падають.

https://www.facenews.ua/news/2018/412180/ В Україні може різко змінитися курс долара!Найближчим часом в Україні очікується падіння курсу долара.Як заявив фінансовий аналітик Віталій Шапран, останнім часом котирування на міжбанку постійно падають.



Всё же наоборот! Зачем такой фейк публиковать?

Какое падение доллара на МБ? Всё же наоборот! Зачем такой фейк публиковать?Какое падение доллара на МБ?

Ну и что Вам не понравилось?Всё он правильно рассказал. Сегодня действительно на МБ доллар упал примерно на 10 коп. Курс продажи на нале в Одессе 26,10, что близко к обещанной Шапраном цифре 26,08. То, что это только в Одессе ... Ну то таке.При этом перспективы он обрисовал тоже верно. Не стал, правда, называть цифры и сроки.Он отметил, что цена бренда выросла в диапазон 75-80 (на момент 78,23), что заметно упали цены на металл-руду до 20%. Цены на зерно упали с пиков конца мая на кукурузу около 10% до 504,4, на пшеницу на 13% до 357,6, но при этом остаются всё же выше прошлогодних.Выводы можете сделать сами, учитывая, что торгбаланс у нас и так был отрицательный.