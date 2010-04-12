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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:47
Перес де Куэльяр написав:
Межбанк: 16.25
Курсы от банков: 26.3 / 26.35 грн за доллар.
Торги по доллару почти завершены. Идут единичные операции по лотам до 200 тысяч долларов при перевесе спроса над предложением, что подтянуло котировки вверх. На 16 часов зарегистрировано 516 сделок на сумму 341,64 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,2316
Последние 32 млн. (с 15.00 до 16.30) сторговали по 26,2715.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:05
сірий написав:
Кто то сказал "поехали"- а воно не їде.Їй тягнуть за вуха -а вона не лізе
До осіні приблизно так і буде - маленькими кроками ростиме.Подивіться на середньозважені курси у повідомленні Сови.
Тут ще й ВР залишилось працювати 2 тижні,потім канікули.
А МВФ вимагає скасувати поправку до АКС.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:11
Сибарит написав:
Пойдет в продажу валюта, зашедшая сегодня после длинных выходных. Некоторые ждут падения курса, но если таких ждунов много, избыток обязательной продажи они вполне могут компенсировать.
Завтра НБУ не дасть значно зміцнитись гривні.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:21
...а цікаво, що курс НБУ на пару копійок впав, відносно минулого робочого дня..... а ЧР, навпаки, підріс відносно вчорашнього вечора, чи сьогоднішнього ранку.....
- ну це так в місті Лева....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:34
tea написав: Сибарит написав:
Пойдет в продажу валюта, зашедшая сегодня после длинных выходных. Некоторые ждут падения курса, но если таких ждунов много, избыток обязательной продажи они вполне могут компенсировать.
Завтра НБУ не дасть значно зміцнитись гривні.
откуда такая информация? и что значит "значительно" и сколько для этого будет потрачено "бумаги" ?
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:41
холява
И спрогнозировать час икс, который для на с Вами всех наступит. Плохое совпадение во времени
выплаты внешних долгов Украины и ожидаемым кризисом или регрессом мировой экономики в период с 2019 про 2020 года.
Могу узнать ваше мнение, почему кризис или регресс случится именно в этих годах? Какие есть фундаментальные факторы, указывающие на это, помимо индексов?
По теме - в "Банке Инвестиций и сбережений" продают евро по 30.47. Правда, в наличии валюты мало.Yuri_61
когда захожу в магазины бытовой электротехники, возникает мысль: а чтро, недорого (4К 43" телевизор за 10 тыс. грн,
43 дюйма за 10 тысяч грн.? От такого телевизора вытекут глаза.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 17:04
Сержик написав:холява
Могу узнать ваше мнение, почему кризис или регресс случится именно в этих годах? Какие есть фундаментальные факторы, указывающие на это, помимо индексов?
когда захожу в магазины бытовой электротехники, возникает мысль: а чтро, недорого (4К 43" телевизор за 10 тыс. грн,
43 дюйма за 10 тысяч грн.? От такого телевизора вытекут глаза.
Так даже пишет знающий чел под ником Адам Смит, тоже ждёт что вот вот будет кризис, опасается. Ссылается на разные индексы, в т.ч. по дойче банку (плохие очень показатели). Разумеется мне он то не нужен с Вами это кризис. Но надо готовится к худшему, например, обновить бытовую технику, которая полезная
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Додано: Пон 02 лип, 2018 17:19
Кто что знает про чела с ником Адам Смит?
Кто он такой?
Какие его успехи?
Какой его уровень?
Я вот знаю экономистов экспертов: Андрей Новак, Устенко, Эрик Найман, Охрименко.
Кого вы знаете, которые дают дельные советы?
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Yuri_61
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Додано: Пон 02 лип, 2018 17:46
Yuri_61 написав:
Кто что знает про чела с ником Адам Смит?
Кто он такой?
Какие его успехи?
Какой его уровень?
Я вот знаю экономистов экспертов: Андрей Новак, Устенко, Эрик Найман, Охрименко.
Кого вы знаете, которые дают дельные советы?
Борода с косичкой здесь всем известен.
Осенью 2013-го ярился и ванговал доллар по 4 грн.
А Смит? Куда ему до Охри, наверно, чайник какой-то. Не слушайте его, он Вас плохому научит
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Додано: Пон 02 лип, 2018 18:05
Стоит ли читать книги Адама Смита , т.е. ни актуальны для нашего времени? Кто знает?
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Yuri_61
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