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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5313531453155316

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:34

Re: Валютный рынок в контексте

Yuri_61 написав:Стоит ли читать книги Адама Смита , т.е. ни актуальны для нашего времени? Кто знает?
В любом случае стоит
Faceless
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  #<1 ... 5313531453155316
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