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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:34
Yuri_61 написав:Стоит ли читать книги Адама Смита , т.е. ни актуальны для нашего времени? Кто знает?
В любом случае стоит
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