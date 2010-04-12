В любом случае стоитYuri_61 написав:Стоит ли читать книги Адама Смита , т.е. ни актуальны для нашего времени? Кто знает?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:34
Re: Валютный рынок в контексте
В любом случае стоит
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:51
Re: Валютный рынок в контексте
...2год. тому, купив останнього штукаря цього літа(понашкрібав по засікам всімпотрібну®) пА /15....
... то, все, хлопаки, далі бавтесь без мене, самі грайте ту Валю-ту
... а Я тепер, хіба яку сотку-другу в місяць зможу взяти, бо треба скирдувати на відпустку
п. с.
... і ще відповідаю Юрі-61 на запитання "стоит...?"
...в нас кажуть: "як не стоИт, то вже й не стоит!"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:02
Re: Валютный рынок в контексте
Три години назад Адам Смит написав :
Выполнение украинского Держбюджета за 5 мес - 99%. Но сам бюджет составлен явно на пределе, помесячная роспись - честная (без заметного перекоса на конец года), и 99% тут - вполне "перемога". Так что ситуация вполне хорошая и необходимости в печати гривни пока не наблюдается!
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:30
А вот это серьезнейшая причина для драйва на валютном рынке. Тем более подобное уже происходило при женщине с венком на голове в 2005-2007 годах. Это годы, когда та власть в Украине, точно также как и эта, пыталась бороться с контрабандой совокупностью двух действий: а) снизим импортные пошлины 2) начинаем кошмарить серый импорт на таможне, так как до черного импорта не добраться при всем желании - опасно слишком.
Помню высказывание зам начальника одной таможни, которого потом сразу же сняли за последующее падение поступлений таможенных платежей. Он говорил, что снижение пошлин и одновременно с этим ужесточение контроля на границе и таможне благоприятно воздействуют на серых импортеров и злостных контрабандистов.
Я возражал, что это приведет к падению официального импорта, падению поступлений в бюджет и даже росту контрабанды. Причина - бизнес априори не работает, когда его кошмарят, более того, он резко способен остановиться, чтобы переждать де*** наскоки специалистов по кошмариванию. Бизнес стоит - таможенные платежи не поступают. Серый импорт пытается договориться с кошмарящими и останавливает текущие операции. Контрабандисты получают дополнительный спрос со стороны серого импорта и даже со стороны белого импорта. И они его осторожно удовлетворяют, задрав стоимость услуг до не приличия.
Так как импорт сейчас покупает валюту исключительно на межбанке, то межбанк начинает ощущать нехватку покупателей валюты, которая ведь должна всегда дорожать у нас. Не? А экспорт работает уже с оглядкой. Ему ведь тоже приходится опасаться как бы кошмарящие импортеров специалисты вдруг случайно и невзначай не переключились на них, да и курс продажи валютной выручки перестает их радовать. Как результат подобной деятельности происходит снижение потребительского внешнеторгового оборота, что в стратегическом смысле является катастрофой для нормальных руководителей страны.
Что же надо делать? Ответ прост - не применять эти два метода одновременно. Можно по очереди: опустили таможенные пошлины и ждем роста числа их плательщиков в соответствии с постулатами всевозможных экономических теорий. Новым плательщикам помогаем всеми способами, так как за счет роста их количества можно быстро компенсировать временное падение поступление в бюджет в первые месяцы после снижения пошлин.
Пройдет несколько лет. Бум роста числа плательщиков пройдет. Теперь поднимаем пошлины обратно и тут уже можно ТАЙНО запускать специалистов для закошмаривания ярых контабандистов, которым при поимке предлагаем заплатить новую повышенную пошлину со штрафом и отпускаем под обещание стать серым импортером в будущем. Они пообещать могут так как сами к этому стремятся, нужно и тут помочь людям ведь это новый плательщик таможенных платежей. Кошмаривание серых импортеров хотя и не касается, но они пугаются и частично переключаются на новые возможности, которые им нужно обязательно дать - например, белый импорт под хороший гос.заказ. В итоге рост белого импорта и поступления штрафов от пойманных контрабандистов компенсирует возможное снижение поступлений от серого импорта, которого, кстати, может и не быть. И наступает период охуительных поступлений в бюджет.
Потом, при наступлении застойных явлений снова резко снижаем пошлины... Застой ведь часто провоцирует гниение, которое целесообразно предупредить, пока не поздно.
Кстати, сейчас в США, например, идет этап роста пошлин. Следовательно серые импортеры и контрабандисты там напряглись...
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:40
Долларовый ВВП Украины вырос более чем на 20%
Сегодня ночью Всемирный банк обновил данные по всем странам мира. ВВП Украины в 2017 году вырос более чем на 20% и составил 112 миллиардов долларов.
Это один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран мира.
Volodymyr Kompaniiets
при этом:
1. инфляция и рост зарплат примерно на одном уровне.
2. девальвация гривны примерно нулевая.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:45
Что то я не нахожу (захожу в его профиль, там его последний пост от 26.06.2018
У него, наверное, блог есть?
Где Вы нашли его пост свежий?
И да, лично я раньше его посты не читал, а сегодня начал читать и удивился, что мысли его и мои часто совпадают. Впечатление, что это не он, а я написал и забыл об этом, а теперь заново узнаю свои мысли. Хотите верьте, хотите нет.
Занялся ознакомлением его постов. Пока интересно. Чай, конечно прозу лучше пишет, если он про О.О. зарисовку сам написал. То Чай настоящий писатель, что как по мне.
Про Адама Смита своими впечатлениями потом поделюсь. А так, да, Чай писатель. Явный дар у него.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 02 лип, 2018 20:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:46
Для пана Гагаріна.Для кращого розуміння написаного - зніміть шолом і припиніть їсти холодець в тюбіках.
Вище Сибарит написав,і я з ним згоден.Завтра зайде валюта після довгих вихідних.Міжбанк почнеться курсами 26.27/27.33 і,думаю,піде вниз.Там будуть,як пише Сибарит,почекуни.Разом з тим,зниження курсу може чекати і НБУ.І,наприклад,першим після зниження курсу,встигнути купити якусь частину.
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:47
Украина стала зарабатывать на 20% долларов больше, или это просто обычные показатели переоценили (укрепление гривны)?
Всё IMHO
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:48
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