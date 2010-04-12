Додано: Пон 02 лип, 2018 20:30

freeze написав: Оформление импортных грузов в контейнерах на Одесской таможне практически остановилось. В порту скопилось уже более 4 тыс. контейнеров, которые их владельцы не подают к оформлению. По всем этим контейнерам департамент администрирования таможенных платежей ГФС направил на Одесскую таможню информацию о возможных рисках и требование проконтролировать достоверность сведений в таможенных декларациях реальным грузам. Также в Одессу прибыли сотрудники департамента для контроля ситуации на местном уровне. Напомним, 20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

http://dumskaya.net/news/v-odesse-prakt ... er-087279/ Оформление импортных грузов в контейнерах на Одесской таможне практически остановилось. В порту скопилось уже более 4 тыс. контейнеров, которые их владельцы не подают к оформлению. По всем этим контейнерам департамент администрирования таможенных платежей ГФС направил на Одесскую таможню информацию о возможных рисках и требование проконтролировать достоверность сведений в таможенных декларациях реальным грузам. Также в Одессу прибыли сотрудники департамента для контроля ситуации на местном уровне. Напомним, 20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

А вот это серьезнейшая причина для драйва на валютном рынке. Тем более подобное уже происходило при женщине с венком на голове в 2005-2007 годах. Это годы, когда та власть в Украине, точно также как и эта, пыталась бороться с контрабандой совокупностью двух действий: а) снизим импортные пошлины 2) начинаем кошмарить серый импорт на таможне, так как до черного импорта не добраться при всем желании - опасно слишком.Помню высказывание зам начальника одной таможни, которого потом сразу же сняли за последующее падение поступлений таможенных платежей. Он говорил, что снижение пошлин и одновременно с этим ужесточение контроля на границе и таможне благоприятно воздействуют на серых импортеров и злостных контрабандистов.Я возражал, что это приведет к падению официального импорта, падению поступлений в бюджет и даже росту контрабанды. Причина - бизнес априори не работает, когда его кошмарят, более того, он резко способен остановиться, чтобы переждать де*** наскоки специалистов по кошмариванию. Бизнес стоит - таможенные платежи не поступают. Серый импорт пытается договориться с кошмарящими и останавливает текущие операции. Контрабандисты получают дополнительный спрос со стороны серого импорта и даже со стороны белого импорта. И они его осторожно удовлетворяют, задрав стоимость услуг до не приличия.Так как импорт сейчас покупает валюту исключительно на межбанке, то межбанк начинает ощущать нехватку покупателей валюты, которая ведь должна всегда дорожать у нас. Не?А экспорт работает уже с оглядкой. Ему ведь тоже приходится опасаться как бы кошмарящие импортеров специалисты вдруг случайно и невзначай не переключились на них, да и курс продажи валютной выручки перестает их радовать. Как результат подобной деятельности происходит снижение потребительского внешнеторгового оборота, что в стратегическом смысле является катастрофой для нормальных руководителей страны.Что же надо делать? Ответ прост - не применять эти два метода одновременно. Можно по очереди: опустили таможенные пошлины и ждем роста числа их плательщиков в соответствии с постулатами всевозможных экономических теорий. Новым плательщикам помогаем всеми способами, так как за счет роста их количества можно быстро компенсировать временное падение поступление в бюджет в первые месяцы после снижения пошлин.Пройдет несколько лет. Бум роста числа плательщиков пройдет. Теперь поднимаем пошлины обратно и тут уже можно ТАЙНО запускать специалистов для закошмаривания ярых контабандистов, которым при поимке предлагаем заплатить новую повышенную пошлину со штрафом и отпускаем под обещание стать серым импортером в будущем. Они пообещать могуттак как сами к этому стремятся, нужно и тут помочь людям ведь это новый плательщик таможенных платежей. Кошмаривание серых импортеров хотя и не касается, но они пугаются и частично переключаются на новые возможности, которые им нужно обязательно дать - например, белый импорт под хороший гос.заказ. В итоге рост белого импорта и поступления штрафов от пойманных контрабандистов компенсирует возможное снижение поступлений от серого импорта, которого, кстати, может и не быть. И наступает период охуительных поступлений в бюджет.Потом, при наступлении застойных явлений снова резко снижаем пошлины...Застой ведь часто провоцирует гниение, которое целесообразно предупредить, пока не поздно.Кстати, сейчас в США, например, идет этап роста пошлин. Следовательно серые импортеры и контрабандисты там напряглись...