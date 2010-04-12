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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5314531553165317

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 800
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
112
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:49

  Вкладчик1234 написав:
Долларовый ВВП Украины вырос более чем на 20%

Украина стала зарабатывать на 20% долларов больше, или это просто обычные показатели переоценили (укрепление гривны)?
:wink:


Это выросли переводы заробитчан, которые включены в ВВП Украины а также услуги (айтишники)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:55

  tea написав:
  Yuri_61 написав: Впечатление, что это не он, а я написал и забыл об этом, а теперь заново узнаю свои мысли. Хотите верьте, хотите нет.

Плюсую. :mrgreen:
П.С.Пізнайко - поставте другого плюса.


почему только Холява? пусть все ставят плюсики за откровенность :oops: .
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 02 лип, 2018 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:57

  Yuri_61 написав:
  tea написав:Плюсую. :mrgreen:
П.С.Пізнайко - поставте другого плюса.


почему только Холява? пусть все поставят плюсики за откровенность :oops: .

Я ж не проти. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:01

  tea написав:Для пана Гагаріна.Для кращого розуміння написаного - зніміть шолом і припиніть їсти холодець в тюбіках.
Вище Сибарит написав,і я з ним згоден.Завтра зайде валюта після довгих вихідних.Міжбанк почнеться курсами 26.27/27.33 і,думаю,піде вниз.Там будуть,як пише Сибарит,почекуни.Разом з тим,зниження курсу може чекати і НБУ.І,наприклад,першим після зниження курсу,встигнути купити якусь частину.


НБУ уже сегодня выкупал, и довольно активно.
А завтра, если биды снизятся до 26,20 и ниже, выйдет опять.
Так что вниз ждать точно не стоит.
Это "дно".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:04

  ЛАД написав: что заметно упали цены на металл-руду до 20%. Цены на зерно упали с пиков конца мая на кукурузу около 10% до 504,4, на пшеницу на 13% до 357,6, но при этом остаются всё же выше прошлогодних.
Выводы можете сделать сами, учитывая, что торгбаланс у нас и так был отрицательный.

Тут ще один ньюанс,крім торгбалансу.Не забуваємо,що в нас є обов"язок експортерам повертати 50% експортної виручки через 180 днів.Тобто те,що ми продаємо зараз,коли ціни нижчі,аніж на початку року,повернеться валютою вже на початку січня.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:06

  Искатель написав:
  tea написав:Для пана Гагаріна.Для кращого розуміння написаного - зніміть шолом і припиніть їсти холодець в тюбіках.
Вище Сибарит написав,і я з ним згоден.Завтра зайде валюта після довгих вихідних.Міжбанк почнеться курсами 26.27/27.33 і,думаю,піде вниз.Там будуть,як пише Сибарит,почекуни.Разом з тим,зниження курсу може чекати і НБУ.І,наприклад,першим після зниження курсу,встигнути купити якусь частину.


НБУ уже сегодня выкупал, и довольно активно.
А завтра, если биды снизятся до 26,20 и ниже, выйдет опять.
Так что вниз ждать точно не стоит.
Это "дно".

У Вас точна інфо?Бо на сайті Мінфіну і на сайті фінанс.уа писали,що НБУ не був помічений на міжбанку.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42944 ... em-rezhime
А так я згоден - нижче 26.20 на міжбанку завтра не варто очікувати.
Востаннє редагувалось tea в Пон 02 лип, 2018 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:09

  tea написав:У Вас точна інфо?Бо на сайті Мінфіну і на сайті фінанс.уа писали,що НБУ не був помічений на міжбанку.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42944 ... em-rezhime


НБУ сегодня втихаря закупал баксы:Нацбанк предпочтет опять в менее публичных форматах: «анонимном» — через Matching и через интервенции по единому курсу.
https://minfin.com.ua/2018/07/02/34136228/
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 02 лип, 2018 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:15

  Yuri_61 написав:
  tea написав:У Вас точна інфо?Бо на сайті Мінфіну і на сайті фінанс.уа писали,що НБУ не був помічений на міжбанку.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42944 ... em-rezhime


НБУ сегодня втихаря закупал баксы
https://minfin.com.ua/2018/07/02/34136228/

Юрко - стаття написана сьогодні рано вранці.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:29

Re: Валютный рынок в контексте

На сайте НБУ в разделе "Результаты аукциона" указано, что последний раз НБУ выходил на МБ для покупки валюты 06 апреля 2018
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:13

  tea написав:
  Yuri_61 написав: Впечатление, что это не он, а я написал и забыл об этом, а теперь заново узнаю свои мысли. Хотите верьте, хотите нет.

Плюсую. :mrgreen:
П.С.Пізнайко - поставте другого плюса.

... то явно Юра-61 вже не той!
.. що, Адам Сміт зашифрувався :shock:..... :?:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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