tea написав:Для пана Гагаріна.Для кращого розуміння написаного - зніміть шолом і припиніть їсти холодець в тюбіках. Вище Сибарит написав,і я з ним згоден.Завтра зайде валюта після довгих вихідних.Міжбанк почнеться курсами 26.27/27.33 і,думаю,піде вниз.Там будуть,як пише Сибарит,почекуни.Разом з тим,зниження курсу може чекати і НБУ.І,наприклад,першим після зниження курсу,встигнути купити якусь частину.
НБУ уже сегодня выкупал, и довольно активно. А завтра, если биды снизятся до 26,20 и ниже, выйдет опять. Так что вниз ждать точно не стоит. Это "дно".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
ЛАД написав: что заметно упали цены на металл-руду до 20%. Цены на зерно упали с пиков конца мая на кукурузу около 10% до 504,4, на пшеницу на 13% до 357,6, но при этом остаются всё же выше прошлогодних. Выводы можете сделать сами, учитывая, что торгбаланс у нас и так был отрицательный.
Тут ще один ньюанс,крім торгбалансу.Не забуваємо,що в нас є обов"язок експортерам повертати 50% експортної виручки через 180 днів.Тобто те,що ми продаємо зараз,коли ціни нижчі,аніж на початку року,повернеться валютою вже на початку січня.
tea написав:Для пана Гагаріна.Для кращого розуміння написаного - зніміть шолом і припиніть їсти холодець в тюбіках. Вище Сибарит написав,і я з ним згоден.Завтра зайде валюта після довгих вихідних.Міжбанк почнеться курсами 26.27/27.33 і,думаю,піде вниз.Там будуть,як пише Сибарит,почекуни.Разом з тим,зниження курсу може чекати і НБУ.І,наприклад,першим після зниження курсу,встигнути купити якусь частину.
НБУ уже сегодня выкупал, и довольно активно. А завтра, если биды снизятся до 26,20 и ниже, выйдет опять. Так что вниз ждать точно не стоит. Это "дно".