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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лип, 2018 08:03
Курси на вечір
МБ - 26.25(+/-2коп)
ЧР - 26.18(+/-2коп)
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Додано: Вів 03 лип, 2018 08:41
Чай!Иди откуда и пришёл! Хочешь честного конкурса?
Тогда почему вы меня с Фейлессом заблокировали на бесплатное вхождение?
У меня есть прогноз с долей минисекунды, но именно вы и не дали внести бесплатный прогноз!
Так,что гуляй те лесом, полем васильковым. ..
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sinus
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Додано: Вів 03 лип, 2018 08:42
Доброго дня, шановне товариство!
....в гостинному місті Лева все менше обмінки світять /15, а все більше /17-19-20
...але, не тільки
нікомунепотрібним® живе людина!))
помідори 14-15
огірки 10
диня 14
абрикос 30
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 03 лип, 2018 08:45
sinus написав:
Чай!Иди откуда и пришёл! Хочешь честного конкурса?
Тогда почему вы меня с Фейлессом заблокировали на бесплатное вхождение?
У меня есть прогноз с долей минисекунды, но именно вы и не дали внести бесплатный прогноз!
Так,что гуляй те лесом, полем васильковым. ..
Якщо такі впевнені у своєму прогнозі, то вартує і 1 000гр вступних заплатити і виграти більше 10 000!!! - а не якихось 200грн
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 03 лип, 2018 08:46
Yuri_61 написав: Сержик написав:холява
Могу узнать ваше мнение, почему кризис или регресс случится именно в этих годах? Какие есть фундаментальные факторы, указывающие на это, помимо индексов?
когда захожу в магазины бытовой электротехники, возникает мысль: а чтро, недорого (4К 43" телевизор за 10 тыс. грн,
43 дюйма за 10 тысяч грн.? От такого телевизора вытекут глаза.
Так даже пишет знающий чел под ником Адам Смит, тоже ждёт что вот вот будет кризис, опасается. Ссылается на разные индексы, в т.ч. по дойче банку (плохие очень показатели). Разумеется мне он то не нужен с Вами это кризис. Но надо готовится к худшему, например, обновить бытовую технику, которая полезная
совершенно не верная позиция, в кризис надо входить в наличке, в иностранной валюте и тогда можно будет приобрести все, от бытовой техники и авто до недвижимости в полкуша
Востаннє редагувалось kharkov_val
в Вів 03 лип, 2018 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 09:12
Нарешті з"явилась статистика інтервенцій за минулий тиждень.
Купили 10 млн.,продали 8.5 млн.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 09:13
sinus написав:
Чай!Иди откуда и пришёл! Хочешь честного конкурса?
Тогда почему вы меня с Фейлессом заблокировали на бесплатное вхождение?
Мабуть Ви порушили правила форума і Вас хтось з модерів заблокував.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 09:34
tea написав:
Вище Сибарит написав,і я з ним згоден.Завтра зайде валюта після довгих вихідних.Міжбанк почнеться курсами 26.275/27.33 і,думаю,піде вниз.Там будуть,як пише Сибарит,почекуни.Разом з тим,зниження курсу може чекати і НБУ.І,наприклад,першим після зниження курсу,встигнути купити якусь частину.
На міжбанку курс прогнозовано пішов вниз.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 09:57
tea написав:
Нарешті з"явилась статистика інтервенцій за минулий тиждень.
Купили 10 млн.,продали 8.5 млн.
Подозрения в существенном влиянии НБУ на курс не подтвердились. Интервенции минимальные и разносторонние.
tea написав:
На міжбанку курс прогнозовано пішов вниз.
А я пока вижу движение вверх почти на 8 копеек: 10:30 16 16.40 26.3021 26.2246
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:06
Сибарит написав:
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tea написав:
На міжбанку курс прогнозовано пішов вниз.
А я пока вижу движение вверх почти на 8 копеек: 10:30 16 16.40 26.3021 26.2246
Міжбанк почався 26.275/26.33,а зараз 26.27/26.32.
Дивлюсь внизу на сторінці.
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